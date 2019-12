Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Keine Trauung, sondern eine Kunstaktion fand im Bad Belziger Trauraum auf der Burg Eisenhardt statt. Eingeladen hatte der Kunstverein Hoher Fläming e.V., der mit den Erlösen aus der Versteigerung einen Vereinskatalog finanzieren will.

Die Vereinsvorsitzende Eva Galonska erklärt: "Seit einigen Jahren wünschen wir uns eine etwas hochwertige Publikation. In jüngerer Zeit konnten wir neue Mitglieder gewinnen. Gern möchte der Verein sich für deren Engagement in Form einer Präsentation in einem Katalog bedanken".

Als gegen 16.00 Uhr die ersten Kunstinteressierten auf der Burg eintreffen, ist alles vorbereitet. Die zu versteigernden Objekte - Malereien, Skulpturen und Grafiken - sind ausgestellt. Sie wurden von den Künstlern Jürgen Parusel, Inge Denker, Susanne Kraißer, Werner Reister, Helga Holz, Eva Galonska, Christine Baumann, Daniel Kajari, Robert Felix Adam, Antonius Zehringer, Brigitte Heßler, Lore Stefanek, Thomas Wernicke, Kathrin Pionschek und Doris Buhss gestiftet. Damit unterstützen mehr Künstler als ursprünglich angekündigt die Aktion des Kunstvereins.

Als Auktionator konnte der Kunstverein den Bad Belziger Holm Trittel gewinnen. Erstmals in dieser Funktion tätig, räumt er ein: "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon." Aber nicht ganz ohne Erfahrung. Sonst kommentiert er als Hallensprecher des Märkischen Ballsportvereins (MBSV) Wettkampfspiele.

Das erste Kunstwerk, dass sprichwörtlich "unter den Hammer" kommt, ist ein Kunstdruck des in Grützdorf bei Bad Belzig lebenden Künstlers Thomas Wernicke. Der 64-jährige pensionierte Lehrer ist seit einem Jahr Mitglied im Verein. Er steuerte einen Kunstdruck für die Versteigerung bei. Sein "Gemüse", gedruckt auf einem alten Zeitungsblatt der russischen Iswestija, findet sofort Interesse. Minuten später heißt es: "Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten". Der Auftakt der Kunstauktion ist gelungen.

Als nächstes werden Farbdrucke von Jürgen Parusel aus Bad Belzig versteigert. "Der Originalcharakter dieser farbigen Aquatinta-Drucke ist erkennbar am Prägerand auf dem weichen Büttenpapier, dem lasierenden oft samtigen Farbauftrag und nicht zuletzt der handschriftlichen Signatur unter dem rechten Bildrand und links der Nummerierung der Auflagenhöhe oder der Klassifizierung", erklärt Holm Trittel zwei Werke mit den Titeln "Ungleich" und "Stillleben".

Danach wird die "Kleine Sitzende", eine Skulptur der in Bad Belzig lebenden Künstlerin Susanne Kraißer, aufgerufen. Das Startgebot liegt bei 400 Euro - es dauert nur wenige Minuten und der kleine Frauenkörper wechselt den Besitzer.

Die einzelnen Kunstobjekte werden, nach dem sie aufgerufen sind, durch Thomas Wernicke und Eva Galonska dem kunstinteressierten Publikum präsentiert. "Reizend, ganz reizend" hört man es man mal von hier, mal von dort flüstern. Immer wieder fällt das symbolische Hämmerchen, wird ein Werk nach dem anderen aufgerufen.

Als nach über einer Stunde die Aktion endet, kann der Kunstverein "Hoher Fläming" ein positives Fazit ziehen. Die erste Kunstauktion in Bad Belzig war ein Erfolg. Für den Verein, der seinem Wunsch nach einem Vereinskatalog ein großes Stück näher gekommen ist, und für Kunstliebhaber.

Claudia Wipfli steuerte wenig später mit zwei ersteigerten Werken den Heimweg an. Eines will sie ihrer Mutter zum Geschenk machen. Dass andere, ein Bild des Schweizer Landschaftsfotografen und Landschaftsarchitekten Robert Felix Adam, soll die eigene Wohnung schmücken. Über dieses Werk hieß es im Rahmen der Versteigerung: "Seine Bilder sind der Blick auf die Architektur der Natur."