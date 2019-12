Ingmar Höfgen

Potsdam/Falkensee Kurz vor Weihnachten hat das Landgericht Potsdam hohe Haftstrafen gegen zwei Männer verhängt, die aus einer Falkenseer Wohnung heraus mit Kokain, Cannabis und Amphetaminen gehandelt hatten. Für sechs Jahre muss Florian R. ins Gefängnis, sein Onkel Marcel R. sogar für sieben Jahre, beide wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die beiden Männer, die in Untersuchungshaft sitzen und jeweils in Handschellen vorgeführt worden waren, hatten Geständnisse abgelegt, aber ihre Bezugsquellen für die verbotenen Drogen nicht genannt. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Der größte Teil der Strafe geht dabei auf den, wie Richter Klaus Feldmann es nannte, "sprunghaften Handel" in der Falkenseer Wohnung zurück. Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von einem "ziemlichen Gemischtwarenladen". Ob Cannabis, Amphetamine oder Kokain, von allem war ein Mehrfaches der "nicht geringen Menge" im Angebot des Familienunternehmens vorhanden. Der Ort genoss offenbar auch einen Ruf - Autos mit verschiendenen Ortskennzeichen waren vor dem Haus vorgefahren.

Zum Verhängnis wurde Florian R., dass sich mehrere gefährliche Gegenstände, mit denen man Menschen hätte verletzen können, im Umfeld der Drogen befunden haben. Dadurch droht eine Mindeststrafe von fünf statt nur einem Jahr. Der Schlagring, ein nicht funktionierender Elektroschocker oder ein in einer Schublade lagerndes Einhandmesser - all dies wurde bei einer Durchsuchung am 19. März 2019 gefunden - erfüllten nach Ansicht der Richter zwar nicht diesen Tatbestand, der herumstehende metallene Baseballschläger war allerdings einschlägig genug. Dass er ihn eigentlich in den Keller bringen wollte, glaubten ihm die Richter letztlich nicht.

Trotz der hohen Strafe richtete Richter Feldmann fast beschwörende Worte an Florian R. "Wie kommt es, dass so ein junger Mann es nicht auf die Kette bringt, eine Ausbildung zu machen?" fragte er. Er verwies auf den guten Lebensstil ohne reguläres Einkommen und sagte: "Sehen Sie zu, die Ansprüche an das Leben realistisch zu sehen." R. muss außerdem in eine Entziehungsanstalt, nachdem er – inklusive Untersuchungshaft – ein Jahr im Gefängnis verbracht hat. Diese Zeit wird auf die Haftstrafe angerechnet. Feldmann sprach auch an, dass er vielleicht nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung herauskommen könnte.

Wesentlich härter ging Feldmann mit dem wegen Drogendelikten vorbestraften Marcel R. ins Gericht. Florian R.s Onkel wurde gleich wegen dreier Taten verurteilt. Zum einen war er beim Drogenverkauf gleichberechtigter Täter, fanden die drei Berufsrichter und zwei Schöffen "nach kontroverser Beratung", wie Feldmann erklärte. Florian R. sei der Statthalter von Marcel R. gewesen. Nachdem sein Neffe verhaftet worden war, habe Marcel R. die offenen Forderungen eingetrieben. Dass er vom Baseballschläger etwas wusste, konnte man ihm aber nicht nachweisen.

Aber das war es nicht allein, was die hohe Strafe ausmachte. Bei einer Durchsuchung an seiner Arbeitsstätte im Staaken-Center hatte Marcel R. 27 Kokain-Päckchen mit einem Verkaufswert von 18.000 Euro dabei – damit wurde er Anfang Mai 2019 verhaftet. Und schließlich hat er auch mit Gewalt Drogenschulden eingetrieben. Außerdem war er vorbestraft, bereits 2014 war er zu vier Jahren Haft verurteilt worden. "Sie haben an der gleichen Stelle weitergemacht, das kann der Rechtsstaat so nicht akzeptieren", erklärte Feldmann. Er ging deshalb davon aus, dass die sieben Jahre auch wirklich sieben Jahre bedeuten. "Ihnen droht ein Bewährungswiderruf, und Ihnen droht, dass sie das neue Urteil vollständig verbüßen müssen", so der Richter weiter.

Ein dritter Angeklagter aus Berlin, der Marcel R. beim gewaltsamen Geldeintreiben geholfen hatte, bekam ein Jahr Haft auf Bewährung und muss außerdem 1.200 Euro Geldstrafe bezahlen. Er war zwar vorbestraft, dennoch glaubt Feldmann, dass er sein Leben in den Griff bekommen kann. "Lassen Sie sich nicht von anderen überreden", so der Richter. Der Berliner nahm das Urteil an.