Wandlitz Ein Ausflug nach Basdorf endete für den Besitzer eines Jeep mit unliebsamen Folgen. Nachdem der Mann seinen Wagen am Freitag auf einem Firmenparkplatz in der Bahnstraße abgestellt hatte und am Sonnabendmorgen wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass das vordere Nummernschild fehlte. Der Mann zeigte dies umgehend bei der Polizei an, und eine entsprechende Fahndung wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Mehrere Bungalowsgewaltsam aufgebrochen

Insgesamt vier Bungaloweinbrüche in einer Kleingartensparte im Ortsteil Eiche zeigten die Besitzer am Sonnabend bei der Polizei an. In der Vornacht hatten sich Täter mit roher Gewalt Zugang zu den Gebäuden verschafft und vor allem elektrisches Werkzeug mitgehen lassen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Der Sachschaden ist durch das brutale Vorgehen der Täter beträchtlich.