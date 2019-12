MOZ

Neuruppin Blutspenden retten Leben. Viele Menschen, die an schweren Erkrankungen leiden, benötigen oftmals über einen langen Zeitraum hinweg regelmäßig Bluttransfusionen, auch an Feiertagen. Dabei zählen sie auf die Unterstützung ihrer gesunden Mitmenschen.

Da jedoch Blutpräparate nur sehr kurz – teilweise lediglich vier bis fünf Tage – haltbar sind, lädt der DRK-Blutspendedienst zusätzlich zu den regulären Terminen werktags für den Zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Sonderblutspendetermin in Neuruppin ein. Dieser findet am 26. Dezember von 9 bis 13 Uhr im Haus F in den Ruppiner Kliniken statt. Auf alle Spender wartet ein kleines Dankeschön für ihr Engagement.

Mit einer Vollblutspende einer Person kann bis zu drei Patienten geholfen werden, da aus einem halben Liter Blut drei Präparate hergestellt werden. Spender müssen müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu.

Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer helfen, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden, zu den immer der Personalausweis mitgebracht werden muss, sollten mindestens acht Wochen liegen.

An jedem Werktag werden allein in Berlin und Brandenburg rund 600 Blutspenden für die Patientenversorgung benötigt, bundesweit sind es sogar 15 000.