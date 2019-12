BRAWO

Brandenburg an der Havel Das "cafe contact" lädt an Heiligabend, 24. Dezember, herzlich in seine Räume, Domlinden 23, zum gemütlichen und besinnlichen Beisammensein ein. In weihnachtlicher Atmosphäre gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, kleine Geschenke, Musik, Gespräche und ein leckeres Abendessen.