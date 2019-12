Bärbel Kraemer

Bad Belzig Bei einer Tasse Café schmiedeten Rosel Friedrich und Lothar Lehmann vor zehn Jahren die Idee, in regelmäßigen Abständen über Trödelaktionen für soziale Belange Spenden zu sammeln. Der Wunsch der Förderschule "Am grünen Grund" nach einer Turnhalle gab damals den Anstoß. In Rosel Friedrichs Fußstapfen trat, nachdem sie vor fünf Jahren aus Altersgründen ihr Engagement aufgab, die Bad Belzigerin Inge Leifheit.

Die Linde vor dem Rathaus war - wann immer die Trödelaktionen anberaumt waren - der Platz, an dem zur Verfügung gestellte Waren feil geboten wurden. Daran hat sich während der vergangenen zehn Jahre nichts geändert. Doch jetzt ist Schluss. Lothar Lehmann und Inge Leifheit geben das Projekt auf. "Aus gesundheitlichen Gründen", sagen beide und betonen, dass ihnen die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.

"Irgendwann hat alles ein Ende", so der 59-Jährige und erzählt aus den Anfängen. Die ersten Waren, für die er mit Rosel Friedrich neue Besitzer suchte, stammten noch aus den eigenen Haushalten. Doch bald sprach sich herum, dass ausrangierte Dinge durch die Vermittlung der beiden in gute Hände kommen können. Sie bekamen die ersten Warenspenden. "Die passten damals noch in drei Tüten. Ich konnte sie problemlos mit dem Bus transportieren", erinnert sich Lehmann. Mit dem Bekanntheitsgrad der Aktion und der regelmäßigen Bekanntgabe der eingenommenen Summen, die jeweils zu 100prozent gespendet wurden, wuchs die Unterstützungsbereitschaft der Bevölkerung. Bald musste nicht mehr nach Waren gefragt werden, Menschen kamen auf Lothar Lehmann zu und vertrauten ihm noch gut zu gebrauchende Produkte an. Von Haushaltswaren über Unterhaltungselektronik bis hin zu kunstgewerblichen Dingen. Der Warenbestand hatte längst nicht mehr in Einkaufstüten Platz und musste bald in Kartons transportiert werden. "Bis zu 16 Kartons hatten wir zuletzt", so Inge Leifheit. Zwischenzeitlich war auch ihr Ehemann Hartmut ein wichtiger Teil des Projekts geworden. Hatten seine Frau und Lothar Lehmann einen Trödelstand anberaumt, holte er das Auto aus der Garage und transportierte die Waren hin und her. "Ohne Hartmut Leifheit hätten wir schon viel früher aufhören müssen", schätzt Lothar Lehmann ein. Der 59-Jährige erzählt: "Unterstützung konnten so viele gebrauchen. Vereine, Projekte und Kindereinrichtungen". Und so viel ihnen die Entscheidung oft nicht leicht, wer von der jeweiligen Trödelaktionen profitieren soll. Fünf- manchmal auch sechsmal im Jahr bauten die beiden ihren kleinen Verkaufsstand vor dem Rathaus auf. Die Stadtverwaltung ihrerseits erließ, weil die Aktionen zum guten Zweck waren, die ansonsten üblichen Standgebühren.

Der unermüdliche Einsatz des Trios zauberte im Verlauf der letzten zehn Jahre vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Bedacht wurden unter anderem die Kitas "Lindenzwerge" und "Tausendfüßler", Tagesmutter Peggy Schulz, der Kinderförderverein Wir e.V. und die Jugendfeuerwehr. Im Freizeit- und Erlebnisbad unterstützten sie mit ihrem Engagement die Anschaffung von Sonnensegeln am Kinderbecken und die Installation des Erinnerungssteines an den langjährigen Badchef Klaus Heckert. Über eine finanzielle Unterstützung freuten sich aber auch die Bad Belziger Tafel, die das erhaltene Geld in die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs investierte. Ferner die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, der Förderkreis Roederhof, das Jugendtheater "Strumpfhose" und das Projekt "Soziale Stadt" im Klinkengrund. Spenden im Wert von mehr als 2.500 Euro konnten im Verlauf von zehn Jahren über den Trödelstand erwirtschaftet werden.

"Es hat immer viel Spaß gemacht", fasst die 65-Jährige Inge Leifheit zusammen. Lothar Lehmann ergänzt: "Bei der Gelegenheit möchte ich auch all denen danken, die in den vergangenen zehn Jahren mit ihren Warenspenden das Ganze möglich gemacht haben."

Die noch vorhandenen Artikel wollen die beiden der von Lydia Näther von der Klinke 1 geplanten Trödelmarktaktion im Frühjahr stiften. Da sowohl Inge Leifheit als auch Lothar Lehmann im Klinkengrund zu Hause sind, haben sie sich vorgenommen, diese geplante Aktion nach Kräften zu unterstützen.