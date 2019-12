Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Eine Bewohnerin stellte am Samstagmittag Rauch aus einem Fenster im Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses in der Coburger Straße in Falkensee fest und informierte die Rettungsleitstelle über einen Wohnungsbrand. Mit Eintreffen vonFeuerwehr, Rettungskräften und Polizei erschien auch die Wohnungsinhaberin an ihrer Anschrift - sie war Einkaufen gewesen. Mit dem Wohnungsschlüssel gelangte die Feuerwehr in die Wohnung, wo sie den Braten, welcher auf dem Herd anbrannte, im wahrsten Sinne des Wortes, ausmachte. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt und die Bewohner konnten nach dem Lüften ihre Wohnungen wieder betreten.