Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Durch einen Hinweis konnte die Polizei am Freitagabend einen im April in Falkensee gestohlenen Wohnwagen wieder auffinden. Ein Zeuge hatte der Polizei mitgeteilt, dass der gesuchte Wohnwagen möglicherweise auf einem Grundstück in Falkensee stehen könnte. Die Polizei überprüfte vor Ort den Verdacht und konnte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am Freitagabend das Grundstück durchsuchen. Dabei wurde nicht nur der gestohlene Wohnwagen gefunden. In einem Holzschuppen fand die Polizei darüber hinaus 21 teils hochwertige Fahrräder, von denen einige bereits zweifelsfrei als Diebesgut identifiziert werden konnten. Die Polizei stellte alle Fahrräder auf dem Grundstück sicher und prüft nun, woher diese stammen. Die Ermittlungen gegen den Grundstückseigentümer führt die Kriminalpolizei.