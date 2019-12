Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Lediglich zwölf Mannschaften spielten am Sonnabend bei der Soccernight in Oranienburg um den Sieg. Allein drei Teams liefen in der Kluft des TuS 1896 Sachsenhauen auf – und qualifizierten sich allesamt für das Halbfinale. "Nur der TuS", scherzte Justin Komossa. Dass er mit seinem Team (zu dem auch Youngster Erik Beutke gehörte) im vereinsinternen Duell gegen die Brandenburgliga-Spieler Kevin Höpfner, Andor Müller und Justin Pehl das Endspiel verpasste, war seiner guten Laune nicht abträglich. "Als junge Spieler haben wir uns gut geschlagen. Mit der knappen Niederlage haben wir gegen die Etablierten ein Zeichen gesetzt. Wir werden sie in der Zukunft wegfetzen."

Diesmal setzte sich noch einmal die Routine durch. Die Spieler des TuS I, die sich in zehn Vorrundenspielen nur ein Remis leisteten, waren im Finale aber mit 0:3 unterlegen. "Wir hatten fast nur den Ball, haben aber keine Lücke gefunden", ärgerte sich Andor Müller. Justin Pehl hatte den Schuldigen schnell gefunden. Sein bester Kumpel Kevin Höpfner habe zu viele individuelle Fehler gemacht. Auch die Statistik zeige, dass es nur an dem etatmäßigen Innenverteidiger liegen könne. "Das waren meine fünften Soccertage. Ein Mal habe ich gewonnen. Seit ich mit ,Höppi’ spiele, werde ich immer Zweiter." Dagegen kam der frühere Zehdenicker nicht an. "Für mich war es die sechste Teilnahme. Ich war immer im Finale, habe aber nie gewonnen." Woran lag es diesmal? "Das soll nicht arrogant klingen, aber wir wurden im Turnier nie richtig gefordert. Dann war es schwer, den bekannten Schalter umzulegen."

Rustam Gulomov (Sachsenhausen II) und seinen Teamkollegen Dominik Lehmpfuhl (Babelsberg) und Niklas Liebich (Tennis Borussia) gelang das. Ein Jahr nach der Finalpleite gegen Farid Abderrahmane und Co. (Die Seriensieger fehlten diesmal.) reichte es für den Sieg. "Die Qualität war überschaubarer als sonst, aber es hat Spaß gemacht." Das ging auch Christian Wendel so, der mit Miguel Eikelmann und Chistian Koch (alle Sachsenhausen II) ein Team bildete und Dritter wurde. "Es macht Spaß auf dem kleinen Feld."

Die Organisatoren hatten sich von dieser Neuerung viel versprochen: Die traditionsreichen Soccertage wurden an einem Tag (und nicht wie sonst am 23. und 28. Dezember) durchgezogen. Die Kreissportjugend wollte damit auf die sinkenden Teilnehmerzahlen reagieren. Zur Soccernight, dem Turnier für Ü-18-Mannschaften, kamen dennoch nur zwölf Teams in die Halle des Henriette-Gymnasiums. Zu Hochzeiten waren es 40 – pro Abend. Dennoch betont Matthias Senger, Geschäftsführer des Kreissportbundes: "Wir sind nicht enttäuscht. Die Teilnehmer hatten reichlich Spielzeit. Die Anzahl der Mannschaften bewegt sich auf dem Niveau vom letzten Jahr." Der neue Termin (es soll immer am Sonnabend vor Weihnachten gespielt werden) müsse sich erst etablieren. "Wir werden aber gucken, wie wir die Leute noch direkter erreichen." Danny Funke, Vorsitzender der Kreissportjugend, räumt ein, dass es auch im Jugendbereich Luft nach oben geben würde. Acht Mannschaften waren in verschiedenen Altersklassen am Start, im Kita-Bereich deren drei. "Für das erste Mal war es okay. Wir werden uns künftig direkt mit den Jugendtrainern der Vereine in Verbindung setzen. Ich bin sehr optimistisch."