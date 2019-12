Silvia Passow

Nauen Die Nacht ist klar und kalt, die Sterne funkeln wie ein Meer aus Diamanten über der kleinen Siedlung. Leise Stimmen dringen an das Ohr des im Dunkeln ausharrenden Besuchers. Sie flüstern erwartungsvoll, ein Raunen geht durch die Menge. Es mögen gewiss so um die zweihundert Sippenmitglieder und Gäste sein, die sich an den kleinen Feuern erwärmen, die Hände fest um die Becher mit süffig-süßem Met gelegt.

Von fern ertönt der Ruf eines Hornes, ein anderes antwortet, kurzes schweigen, dann wieder aus weiter Ferne durch die Luft getragen ertönt der Ruf eines Hornes. Eine schöne, junge Maid schlägt die Trommel, die sie vor sich hält. Der Wind fährt eisig unter ihr wallendes Gewand, doch sie schlägt unbeirrt, auf ihr Instrument, boom, boom, boom. Dann endlich setzt sich der Zug in Bewegung, angeführt von einem mystischen Paar. Der stolze Krieger und seine geheimnisvolle Begleiterin tragen Fackeln, mit denen sie der Gruppe den Weg erleuchten. Direkt hinter ihnen, mit gewichtigem Schritt, folgt ein gerüsteter Held, der einen gebratenen Eberkopf auf einem Tablett trägt. Die Opfergabe für die Götter und Göttinnen. Es ist Jul, Wintersonnenwende, Winteranfang, der kürzeste Tag des Jahres und die längste aller Nächte.

Genau so, wie oben beschrieben, hat es sich am 21. Dezember in Nauen zugetragen. Und vielleicht nicht genau so, aber doch sehr ähnlich, hat es sich vielleicht vor 2.000 Jahren hier ereignet. Als die Semnonen hier noch lebten, ein altgermanisches Volk, dessen Spuren sich bis in die Zeit vor Christi Geburt zurückverfolgen lassen. Über die Jahrhunderte lebten sie in der Mark Brandenburg, auch wenn diese sehr wahrscheinlich damals noch einen anderen Namen trug.

In Nauen hat der Semnonenbund den sogenannten Elbgermanen mit dem Dorf Gannahall ein lebendiges und bewegtes Denkmal gesetzt. Denn das Dorf ist noch lange nicht fertig, wie Rico Krüger, geschichtsbegeisterter Handwerker, Krieger und Vorsitzerder des Bundes und an jenem Abend auch Fackelträger, sagt. Der Verein hat auf dem Gelände am Nauener Stadtrand eine Art archäologisches Testfeld. Hier probieren die Vereinsmitglieder aus, wie die Altvorderen wirklich gelebt haben könnten - inklusive der Feierlichkeiten.

Das Julfest ist vielen nordischen Völkern bekannt. Es gilt als der Vorläufer der Weihnachtfeiern. Gefeiert wurde in der längsten Nacht des Jahres, am 21.Dezember unserer Zeitrechnung. Ein großes Feuer wurde entzündet, nachdem die Götter der vier Himmelsrichtungen angerufen und um ihren Segen gebeten wurden. Gleiches gilt auch für weitere Göttinnen und Götter, auch sie werden um ihren Segen für das neue Jahr gebeten und da etwas Bestechung schon immer und in allen Kulturen als hilfreich angesehen wurde, wird der Eberkopf als Opfergabe angeboten.

Das Feuer lodert, die Funken stoben, ziehen himmelwärts, den Sternen entgegen. Den gleichen Sternen, wie damals, als die alten Germanen hier standen und ihre Wünsche, Gebete und Hoffnungen den Göttern anvertrauten. Gesundheit, Wohlstand, für sich selbst und die Seinen. So viel anders als unsere Wünsche heute werden sie vielleicht gar nicht gewesen sein. In historische Gewänder gehüllt treten Mitglieder der Sippe hervor und überantworten kleine Gaben dem lodernden Flammen. Fast wie einst die Germanen.