Benefizkonzert für Skaterhalle in Rathenow

Simone Weber

Rathenow Mit einem Benefizkonzert am Samstagabend mit Bands und Musikern, die ihre Probenräume vor allem in den Askania-Werken haben, wollte die Skater und Rollerfahrer ihre "Halle 3.0" zünftig einweihen und gleichzeitig deren Bestand – zumindest für die Wintermonate sichern. Seit zwei Monaten nutzen Jugendliche und junge Skate- und Roller-Begeisterte die ehemalige Cafeteria der Askania-Werke für ihren Sport, um auch im Winter fahren zu können. Aber die monatliche Miete zusammenzubekommen ist für die jungen Leute schwierig. So entstand die Idee des Benefizkonzerts mit Skate Jam Contest.

Bei einem Contest zeigten fünf Skater aus der Region und sechs junge Rollerfahrer vor allem mit ihrem letzten "Best Trick" ihr Können zeigten. Bis zu insgesamt 100 Zuschauer verfolgten den Wettbewerb. Für den Sieger, Jacob aus Brandenburg/Havel, stellte der "Street-Store" ein neues Skateboards als Preis bereits. Christoph, gebürtiger Rathenower aus Berlin auf Platz 2 und Stefan aus Rathenow als Dritter erhielten Ausrüstungsgegenstände für ihr Board. Bei den Rollerfahrern siegte Justin Dähne. Auf den Plätzen folgten Bennit Stimming und Sebastian Gottwald.

Nach dem Contestspielten Musiker der Askania-Werke, wie die Rapper von "Unterwelt Produktion" und "Uff Achse Produktion" sowie die Band "The Anulus". Auch die Rathenower Band "Paralyzed" unterstütze mit ihrem Auftritt das Benefizkonzert. DJ des Abend war DJ "Prin-Zi-Pell" aus den Askania-Werken. Die monatliche Miete der 350 Quadratmeter großen Halle beträgt 500 Euro. "Der Vermieter ist uns entgegengekommen und hat sich bereit erklärt, die Summe, die heute zusammen kommt, als Mieter für die nächsten drei Monate bis März 2020 zu akzeptieren", so Musiker und Mitorganisator Julien Glapski.

"Die Jugendlichen und jungen Leute aus Rathenow und der Region brauchen solche (Frei)Räume sich zu treffen und Möglichkeiten ihren Sport auszuüben", so Kevin Muhsold, Mieter der Skatehalle. Der Skater betreibt seit August in Rathenow, jetzt Am Körgraben, sein Geschäft "Street-Store".

"Der aktuelle Stand für die 15 Mieter in den Räumen der früheren Askania-Werken, vom Musiker bis zu Kreativen wie Designern, ist, dass wir zum Ende des Jahres 2020 auf der Straße sitzen, da danach die umfassenden Sanierungs- und Umbauarbeiten beginnen sollen", so "The Anulus"-Sänger und Gitarrist Julien Glapski, der zur Aftershow-Party noch Tekkno auflegte. "Die Halle 3.0" ist Montag bis Sonntag, 15.00 bis 20.00 Uhr, geöffnet. Durchschnittlich zehn Jugendliche nutzen das tägliche Angebot. Ansprechpartner ist der Rollerfahrer Sean Gardner.