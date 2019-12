René Wernitz

Rathenow (MOZ) So sicher wie das Amen auch in der Rathenower Sankt-Marien-Andreas-Kirche zur Weihnachtszeit, ist "Last Christmas", wenn das schönste Fest des Jahres gefeiert wird. Das 1984 veröffentlichte Lied der britischen Pop-Gruppe Wham steht inzwischen wie kaum ein anderes für X-Mas-Kommerz. Obgleich es nur im Dezember Konjunktur hat, spielt es jährlich einige Millionen Euro an Tantiemen ein. Schätzungen zufolge sollen es bereits mehr als 300 Millionen sein.

Es gibt derweil auch Lieder, deren Inhalte zur kommerzlastigen Weihnachtszeit durchaus erden können. Sofern sich Botschaften noch erschließen. Der Titel eines solchen Liedes lautet: "So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit!" In Strophe 1 heißt es: "Meine Puppen sind verschwunden, hab nicht mal den Bär gefunden". In Strophe 2 wird gesungen: "Hansels Eisenbahn ist weg, steht nicht mehr am alten Fleck".

Das Lied geht auf Musikpädagogin Lotte Schuffenhauer zurück. Es entstand vor 1952 in der DDR. Laut Wikipedia-Angaben wurde es einem breiteren Publikum erst vor 50 Jahren bekannt. Denn es wurde im DEFA-Kinderfilm "Der Weihnachtsmann heißt Willi" gesungen, der im Advent 1969 in die Kinos kam. 1970 wurde es auf eine Schallplatte mit Weihnachtsliedern gepresst und gehörte in der Folge alsbald zum schulischen Repertoire. Es ist also davon auszugehen, dass auch im Westhavelland sehr viele Leute das Lied mal singen konnten.

In Zeiten allgemeinen Kommerzes, da Geschenke für Kinder selbstverständlich sind und etwa für Smartphones und X-Boxen preisliche Höhen erreichen, die einst für unverschämt gehalten worden wären, ist der Verlust von Puppen, Bär und Eisenbahn sehr schwer zu fassen. Was hat diese Form von Heimlichkeit mit Weihnachten zu tun? Macht es Sinn, wenn Eltern das Spielzeug einkassieren, wenn dieses doch bereits geschenkt wurde?

Der Sinn der Liedzeilen kann wohl am ehesten von denen verstanden werden, die ihre Spielzeuge einst so sehr liebten, dass etwa auch Puppen, Bär und Eisenbahn ans kindliche Herz gewachsen waren. Die Beschäftigung mit ihnen mochte derart intensiv gewesen sein, teils auch aus Mangel an anderen Spielzeugen, dass sich irgendwann Verschleißerscheinungen einstellten. Eventuell brach eine Ache der Eisenbahn, riss eine Naht des Bären oder lösten sich die Haare der Puppe. Doch wären diese Spielzeuge durch nichts zu ersetzen gewesen. Nur Reparatur konnte sie retten. Und es gab einst nicht wenige Eltern, die schon für neue Kleidung, Essen und Weihnachtsdeko sich in Unkosten gestürzt hatten.

Die Heimlichkeit bestand wohl darin, dass die Spielzeuge vor Heiligabend einfach mal fort waren und repariert wieder zur Verfügung standen. Leuchtende Kinderaugen, zufriedene Eltern, das Fest wurde wunderschön!

Wer zur Bescherung oder davor mal wieder das Lied "So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit!" trällern möchte, aber seine Textsicherheit längst eingebüßt hat, kann sich ins Internet klicken. Derweil sind sowohl der Film "Der Weihnachtsmann heißt Willi" als auch die Schallplatte des DDR-Labels Eterna (gebraucht) über Amazon verfügbar. Auf der Platte singt der damalige Rundfunk-Kinderchor Berlin.