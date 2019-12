Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu den vielen Dingen, auf die man sich im Rahmen des Mauerfall-Jubiläums einen Rückblick gestattete, gehörte auch die Rock- und Popmusik des Ostens. Radio Eins hat dies schon mitten im Sommer getan und Hits gespielt, die jenseits des eisernen Vorhangs entstanden sind. Gewählt wurde diese Top 100 aber nicht von jenen, die seinerzeit mehr oder weniger intensiv vor dem Stern-Radio gehangen haben, sondern von einer erstaunlich großen Jury. Nicht weniger als 115 Entscheider des des öffentlichen Lebens aus Musik, Funk und Presse waren zur Abstimmung aufgerufen. Darunter viele Musiker, die in der DDR selbst für Unterhaltung und auch Hits gesorgt haben.

Das Ergebnis: Nun ja, es überrascht eigentlich nicht und dann wieder doch. An der Spitze thront Citys "Am Fenster". Ganz sicher einer der Überhits aus DDR-Zeiten. Und Silly platziert sich gleich drei Mal unter den Top Ten. Dafür schaffen es die Puhdys nicht mal unters erste Dutzend, ganz knapp vor Czeslaw Niemen. Ob das die ostdeutsche Wirklichkeit widerspiegelt? Aber die Kriterien der Zusammenstellung bleiben ohnehin wage. Berücksichtigt wurden Lieder, die in der DDR bzw. dem Ostblock vor der Wiedervereinigung entstanden sind. Der Text zu "Am Fenster" stammt von Hildegard Maria Ruchfuß, die ihn als Gedicht bereits 1945 geschrieben hatte.

Aber, Schönheit, wohl auch bei er Musik, liegt immer im Auge des Betrachters. Und hier macht’s dann schlussendlich die schiere Masse. Denn 100 Songs, das sind fast sieben Stunden Musik auf sechs CDs. Da sollte jeder ein Stück seiner eigenen Jugend wiederfinden, alte Hits, vergessene Perlen, die Erinnerungen an erste Liebe, Kuss, Streit. Und es lohnt fast durchweg, nicht nur teils betörenden Melodien zu lauschen, sondern auch den Texten zu folgen. Sie widerspiegeln so wunderbar den Zeitgeist, das Denken und Tun jener Epoche, aus der sie stammen.

Etwas mehr Rückbesinnung allerdings hätte man sich in technischer Hinsicht gewünscht. Viele Stücke klingen zuweilen recht analytisch oder digital kühl.

Die 100 besten Ostsongs Amiga/Sony