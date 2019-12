Siegmar Trenkler

Boltenmühle (MOZ) "Genau das habe ich mir gewünscht". Gleich mehrfach kam dieser Satz am Montagvormittag von den sechs- bis 16-jährigen Heimkindern des Sonnenhofs in Radensleben, die im Hotel und Restaurant in Boltenmühle beschenkt wurden.

Die acht Kinder hatten ihre liebevoll verpackten Geschenke schnell geöffnet und konnten ihren Augen kaum glauben. Eine Lego Technics Corvette, ein Modell von Lightning McQueen, der Hauptfigur aus den "Cars"-Filmen, Computerspiele, CDs, ein Fußball, Handyzubehör oder auch einfach Kuschelsocken – die Augen der Kinder glänzten, als sie den Inhalt aus dem bunten Papier geschält hatten. Stolz präsentierten sich die Beschenkten dann gegenseitig ihre erfüllten Herzenswünsche.

Dass die Geschenke perfekt den Nerv trafen, liegt daran, dass die Kinder vor einigen Wochen Wunschzettel geschrieben hatten, die im Restaurant Boltenmühle an Weihnachtsbäume gehängt wurden. Schon seit mehreren Jahren gibt es die Aktion, bei der die Gäste die Wünsche erfüllen können. "Sogar aus Potsdam haben wir diesmal Pakete bekommen. Alle Wunschzettel wurden erfüllt", freute sich Frank Zerahn von der Boltenmühle. In den Vorjahren waren es vor allem die Schützlinge aus der Rheinsberger Untermühle, in diesem Jahr kam der Radenslebener Sonnenhof ebenfalls in den Genuss.

Dort hilft die Aktion, die Feiertage für die Kinder schöner zu machen. Denn nicht alle können übers Fest nach Hause. Von acht Kindern sind es gerade einmal drei. Diejenigen, denen das vergönnt ist, kommen oft über und über mit Geschenken beladen in die Einrichtung zurück. Für die anderen Kinder wäre das umso schmerzhafter, berichtete Erzieherin Gabi Seeger. "Sie bekommen zwar alle auch von unserer Einrichtung etwas. Aber durch die Aktion haben wirklich alle ihre Wünsche erfüllt bekommen." Und wie die gewünschten Kuschelsocken zeigen, muss es nicht einmal etwas Riesiges sein, um den Betreuten die Feiertage wirklich zur schönen Erinnerung werden zu lassen.

Insgesamt kamen in diesem Jahr dank der Geschenkaktion in der Boltenmühle 20 Kinder aus Heimen in den Genuss einer Bescherung. Die Rheinsberger holten ihre Geschenke am Nachmittag ab.