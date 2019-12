Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter AfD hat am Freitag mit einer unangemeldeten Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof an die Opfer des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz 2016 erinnert. Die Stadt prüft nun einen Verstoß gegen die Friedhofsordnung. Zugleich empören sich Stadtpolitiker fraktionsübergreifend über die AfD-Inszenierung und die Instrumentalisierung der Opfer.

Der Stadtverband der rechten Partei postete am Sonnabend ein laut Wilko Möller von Seelow TV produziertes Video bei Youtube, das den Landtagsabgeordneten sowie weitere Mitglieder der Frankfurter AfD auf dem Hauptfriedhof zeigt. Untermalt von klassischer Musik entzünden sie an der Zentralen Kriegsgräberstätte für Weltkriegsopfer Kerzen für die zwölf Menschen, die am 19. Dezember 2016 von Anis Amri bei einem islamistischen Terroranschlag getötet wurden. "Darüber hinaus stellen wir noch eine weitere Kerze auf, für Personen, die jeden Tag in Deutschland sterben aufgrund der falschen Einwanderungspolitik der Bundesregierung", sagt Möller in dem Video. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Stadtparlament Ingolf Schneider ergänzt, dass man gleichzeitig die "Initiative von Angehörigen und Überlebenden unterstützen" wolle, "aus diesem Tag einen allgemeinen Gedenktag für Opfer islamischen Terrors in Deutschland zu machen" – tatsächlich gab es zuletzt eine von Angehörigen angestoßene politische Debatte über einen Gedenktag, allerdings für alle Opfer von Terroranschlägen, auch rechtsextremistisch motivierte.

Die Stadtverwaltung geht nach der Veröffentlichung des Videos jetzt gegen die AfD vor. Denn laut Friedhofssatzung bedürfen Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen auf dem Friedhof der Zustimmung der Stadt. Sie seien spätestens zwei Wochen vorher schriftlich anzumelden. Doch: "Der Friedhofsverwaltung der Stadt Frankfurt war diese Veranstaltung bis heute nicht bekannt", teilt Stadtsprecher Uwe Meier mit. Die Friedhofsverwaltung hat den Fall daher an die Zentrale Bußgeldstelle der Stadt weitergeleitet, die "derzeit die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens" prüfe, heißt es.

Der AfD-Stadtverbandsvorsitzende Wilko Möller verteidigte die Aktion. "Es war der dritte Jahrestag des Anschlags. Und da in Frankfurt niemand sonst daran erinnert hat, haben wir das eben gemacht. Außerdem leben wir in unruhigen Zeiten. Da wollten wir ein Zeichen setzen." Die Zentrale Frankfurter Kriegsgräberstätte als Veranstaltungsort dafür zu wählen, halte er für "unproblematisch. Wo sollten wir denn sonst hin? Es gibt doch in Frankfurt keinen anderen Ort, an dem man seine Trauer öffentlich zum Ausdruck bringen kann." Außerdem habe man auch "je eine Kerze für die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs aufgestellt, um dem Ort gerecht zu werden."

"Schäbiger Versuch"

Bürgermeister Claus Junghanns (CDU) kritisierte die AfD-Veranstaltung mit deutlichen Worten: "Ich finde diese Form der Instrumentalisierung der Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz völlig unangebracht." Auch Alena Karaschinski, Sprecherin des Grünen-Kreisverbandes, verurteilte die Aktion. "Die Angehörigen der Opfer haben genug Leid erlitten, ihre Liebsten noch missbraucht von der AfD zu sehen, würde mich rasend machen." Die AfD unternehme den "schäbigen Versuch", so Karaschinski, "entsprechend ihrer politischen Ziele bei den Opfern von Terroranschlägen zu unterscheiden. Die Opfer von islamischen Tätern sind schlimmer als die Opfer von anderen Terroranschlägen? Schämen Sie sich." Dass sich die Frankfurter AfD zudem auf die Angehörigen-Initiative berufe und einen Gedenktag für Opfer islamistischer Terroranschläge ins Spiel bringe, sei ein "furchtbarer Missbrauch".

Der Linken-Kreisvorsitzende Stefan Kunath sprach ebenfalls von einer "Inszenierung" und kommentierte: "Statt Flüchtlinge als Sündenböcke zu präsentieren, sollten Möller und Co. lieber das Behördenversagen hinterfragen. Ziel des Anschlags war es, Zwietracht zwischen Flüchtlingen und Einheimischen zu sähen. Dabei sind viele Flüchtlinge selbst vor islamistischem Terror geflohen."