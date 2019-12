red

Borkheide Das neue Jahr kann mit den Wagemutigen im Waldbad Borkheide am 1. Januar 2020 begrüßt werden. Alle Unerschrockenen sind zum Abtauchen eingeladen. Die originellsten Kostüme werden wieder prämiert. Bei Glühwein kann sich jeder aufwärmen. Bratwurst, Kaffee und Kuchen sorgen ebenfalls für das leibliche Wohl. Los gehts im Waldbad Borkheide um 14.00 Uhr. Also, raus an die frische Luft und dabei sein!