MOZ

Erkner (MOZ) Polizisten haben am späten Sonntagabend in der Seestraße in Erkner einen Fahrradfahrer angehalten, der in Schlangenlinien fuhr.

Der 46-Jährige roch nach Alkohol, ein entsprechender Test offenbarte 1,91 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.