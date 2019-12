Pilz

Gransee (MOZ) Vor Jahrzehnten wollte in Gransee der achtjährige Bernd, weil das Weihnachtsfest bevorstand, das Christkind besuchen. In seinem Rucksack packte er ein paar Schokoriegel und kleine Getränke für unterwegs ein.

Er ging die Rudolf-Breitscheid-Straße hinunter und kam an einem wunderschönen verschneiten Platz. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zusah. Der Junge setzte sich neben ihr und öffnete seinen Rucksack, weil er etwas essen wollte.

Die Frau neben ihm sah hungrig aus. Also bot er ihr einen Schokoriegel an. Die alte Frau nahm dankbar an und schenkte dem Jungen ein Lächeln. Dieses Lächeln war so überwältigend schön, dass der Junge es gern noch einmal sehen wollte, also bot er der Frau ein Getränk an. Wieder nahm sie an und lächelte.

Der Junge war glücklich. So verbrachten sie den ganzen Nachmittag. Sie aßen. tranken, lächelten, sprachen aber kein Wort miteinander. Als die Dämmerung hereinbrach, spürte der Junge, dass er müde geworden war. Er umarmte die Frau zum Abschied und ging nach Hause.

"Was hat dich denn heute so glücklich gemacht?", fragte seine Mutter überrascht. "Du strahlst ja über das ganze Gesicht!". "Ich hab mit dem Christkind am Schinkelplatz Apfelsaft getrunken", erklärte der Junge. "Und weißt du was? Es hat das schönste Lächeln, das ich je gesehen habe."

Zur selben Zeit war auch die alte Frau zu Hause angekommen. Ihr Sohn bemerkte ihren glücklichen Gesichtsausdruck und fragte: "Was hast du den heute gemacht, dass du so fröhlich bist?"

Sie antwortete vergnügt: "Ich habe heute am Schinkelplatz mit dem Christkind Schokoriegel gegessen. Es ist viel jünger, als ich erwartet habe."

Die Autorin ist Karin Junge-Kreutner. Sie verbrachte ihre ersten sechs Lebensjahre in Gransee. Jetzt lebt sie in Eschwege (Hessen).