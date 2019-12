Wolfgang Gumprich

Marienthal Trotz vieler Ehrungen und Beförderungen bei der Löschgruppe Marienthal gab es einen heimlichen, stillen Star des Abends: Vera Strauch. Sie wurde für ihren 90. Geburtstag und ihre lange aktive Mitarbeit in der Löschgruppe geehrt.

Am Ende der Jahreshauptversammlung am Sonnabend fügte die von allen Seiten beglückwünschte Ruheständlerin in einem persönlichen Statement hinzu: "Ihr seid meine Familie, auf Euch kann ich zählen".

Und sogleich bedankte sich Vera Strauch für den Einsatz ihrer Kameraden, als sie vor einigen Jahren aus einer misslichen Lage gerettet wurde. "Ohne Euch wäre ich heute nicht mehr hier", rief sie tränenreich ihren Kameraden zu.

19 Mal im Einsatz

Mit einer Verdoppelung der Einsätze hatte die Löschgruppe im zu Ende gehenden Jahr zu kämpfen, berichtete Gruppenführer Tobi Frömmrich. 19 Mal wurde die Löschgruppe 2019 zu Einsätzen gerufen, sei es zu einem Garagenbrand, wegen Sturmschäden oder bei technischen Hilfeleistungen. Sowie in Klein-Mutz wegen der Unterstützung bei einem drei Tage lang dauernden Groß-brand.

Ortsvorsteher Dr. Uwe Zietmann zog in seinem kurzen Grußwort verbal den Hut vor der Feuerwehr: "Ihr riskiert Leib und Leben für unser aller Wohl". Dirk Wendland, stellvertretender Bürgermeister, warb für seine Idee, eine Imagekampagne für die Feuerwehr zu initiieren. Frank Lange, stellvertretender Stadtbrandmeister, wies auf die großen Leistungen aller Feuerwehren der Stadt Zehdenick hin, deren Kameraden im Jahr 2019 fast 5 000 Einsatzstunden geleistet hätten.

Als größtes Problem für die kommenden Jahre sieht er die Einsätze bei der Tagesbereitschaft. Mit einem Hauch Sarkasmus kommentierte er den Fortschritt der Bauarbeiten am technischen Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Oranienburg: "Ich hoffe, dass wir die Fertigstellung noch erleben".

Befördert wurden Philipp Dettbarn und Ole Babic vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister. Niko Semsch wurde zum Brandmeister befördert, gleichzeitig wurde er als Gruppenführer eingesetzt.

Endlich eine Medaille

Zwei Frauen der Löschgruppe wurden befördert, Melanie Liemer ist nun Oberlöschmeister, Jeanette Naggert trägt nun den Titel Hauptlöschmeister. Mario Ludwig wurde zum Feuerwehrmann befördert.

Medaillen für langjährige Dienste bei der Feuerwehr gingen an Melanie Liemer für zehnjährige Mitarbeit bei der Feuerwehr. Christian Scharf erhielt für 20 Jahre Mitgliedschaft die Auszeichnung in Bronze. Udo Scharf erhielt die Medaille in Gold für 40 Jahre Feuerwehr:

"Endlich eine Goldmedaille", kommentierte er trocken.