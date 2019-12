Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf Bargeld hatten es Einbrecher in der Nacht zum Montag im VI. Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt abgesehen. Sie waren nach Angaben der Polizei in eine Bierbar in der Fröbelringpassage eingebrochen. Die Eindringlinge hatten sich an einem Spielautomaten zu schaffen gemacht und den Tresenbereich nach Bargeld abgesucht. Ob sie erfolgreich waren und ihnen Geld in die Hände fiel, sei bei der Anzeigenaufnahme noch nicht zu bilanzieren gewesen, teilt die Polizeidirektion Ost am Montag mit. Einbrüche in Geschäfte hatte es zuletzt auch in Neuzelle wiederholt gegeben. Dort waren Täter mehrmals in den Klosterladen der Brauerei eingebrochen. Ein Dönerimbiss wurde zum Tatort, genau wie die Agrargenossenschaft und eine Apotheke. Die Kriminalpolizei ermittelt.