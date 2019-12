Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Wenn Neuzelles Amtsdirektor Hans-Georg Köhler über die Freiwillige Feuerwehr redet, dann ist er schon ein wenig stolz. Das war auch dieser Tage bei einer Stippvisite bei den Feuerwehrleuten an der Waldstraße in Neuzelle zu spüren. Da hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Gleich sichtbar für jeden, der in der Fahrzeughalle steht: Es gibt zwei Absauganlagen. Endlich, möchte man meinen. Bislang blieben die Abgase nach dem Starten der Fahrzeuge in der Halle, jetzt werden sie über Schläuche nach draußen transportiert. Diese Schläuche sind mit den Fahrzeugen verbunden und sobald diese losrollen, lösen sich die Verbindungsstücke. "Ganz früher, als wir noch den B50 hatten, war die Halle immer blau, wenn ein Einsatz war", erinnert sich David Schulz, der Neuzeller Amtswehrführer. Mittlerweile sind zwar die Abgasanlagen besser geworden, die Richtlinien für Arbeitsschutz aber auch. Zwei dieser Abgasschläuche gibt es jetzt in der Fahrzeughalle, eine für das Tanklöschfahrzeug und eine für das Löschfahrzeug. 7000 Euro hat die Anschaffung gekostet.

Doch das Amt Neuzelle hat noch mehr in die Freiwillige Feuerwehr investiert. Die sechs Tore im Feuerwehrhalle sind komplett neu. "Die Gebäude der Feuerwehr hier in Neuzelle wurden 1996 fertiggestellt", erklärt Hans-Georg Köhler. "Von hier werden ja auch die meisten Einsätze gefahren." Mit der Zeit verschleißt aber nun mal das ein oder andere Teil. Nun wurde gehandelt. Eines der sechs Tore, die jetzt im oberen Teil lichtdurchlässig sind, besitzt zudem eine extra Fluchttür. Auch eine Neuerung. In der vergangenen Woche waren Mitarbeiter der Eisenhüttenstädter Firma NUW Aufzugstechnik GmbH vor Ort, um die letzten Einstellungen zu überprüfen. Allein die Tore schlugen mit 37 000 Euro zu Buche. Letzte Handgriffe, funktionstüchtig waren die Tore bereits.

Und das ist noch immer nicht alles. Bereits im vergangenen Jahr wurden 25 000 Euro für eine Sanierung des Sozialbereiches ausgegeben. Die Wände wurden gestrichen, der Fußboden im Schulungsraum gemacht. Zudem ist die Teeküche neu – vor allem dank des Feuerwehrvereins, der hier Arbeitszeit und Geld investiert hat. Das Amt hat diese Extra-Maßnahme bezuschusst.

Zeitgleich zu den Modernisierungsarbeiten in Neuzelle waren aber Mängel im 2018 fertigstellten Feuerwehrgerätehaus in Wellmitz abzustellen. Das sei zum großen Teil auch schon geschehen, erklärt Gerd Liebenau von der Stabsstelle Gebäudemanagement in der Amtsverwaltung Neuzelle. "Die festgestellten Sachen wurden abgearbeitet", betont er. So mussten unter anderem noch Fliesen für die Stiefelwäsche angebracht werden. Auch am Dach wurde nachgebessert. Wirklich durchgeregnet habe es aber nie. Das sei ein Gerücht gewesen. Was Gerd Liebenau freut, sind die vergleichsweise niedrigen Energiekosten für das neue Gerätehaus in Neißemünde.

Nachwuchssorgen gibt es nicht

Überhaupt will das Amt Neuzelle Schritt für Schritt Feuerwehrgerätehäuser auf Vordermann bringen. Das hängt natürlich immer auch von Fördermitteln ab. "Breslack wird Ende des nächsten Jahres ein ordentliches Feuerwehrgerätehaus haben", hofft Amtswehrchef David Schulz. Schon jetzt gibt es dort einige kleinere Maßnahmen, die in dem Ort umgesetzt werden. Ziel ist es, die Fahrzeughalle abzutrennen und den Feuerwehrleuten einen gesonderten Eingang und einen Umkleideraum einzurichten.

Die Feuerwehrleute im Amtsbereich sollen möglichst gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Derzeit gibt es im gesamten Amt 290 aktive Feuerwehrleute, informiert David Schulz. 110 Personen sind in der Alters- und Ehrenabteilung gelistet. Zudem gibt es etwa 70 Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr. "Aktuell haben wir keine Nachwuchssorgen", betont der Amtswehrchef. Das hört natürlich auch der Amtsdirektor gern.