Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Der Vorsitzende des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree, Eckhard Fehse, bleibt auch Vorsitzender der Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost. Der frühere Beigeordnete der Stadt Fürstenwalde und des Landkreises Oder-Spree, mittlerweile im Ruhestand, wurde bei der Mitgliederversammlung der Initiative in Beeskow wiedergewählt.

Seine Stellvertreterin ist Carola Köhler vom Landkreis Dahme-Spreewald. Weitere Mitglieder der sogenannten Steuerungsgruppe sind unter anderem Steffen Schulze von der Stadt Beeskow und Gundula Teltewskaja vom Landkreis Oder-Spree.

In Zukunft will die Wassertourismusinitiative neue Marketingaktivitäten initiieren, heißt es in einer Mitteilung. Als "nach wie vor unbefriedigend" bezeichnet werden die Betriebszeiten der Schleusen auf dem Weg zum Scharmützelsee und am Oder-Spree-Kanal. Dazu werde mit dem zuständigen Bundesverkehrsministerium eine Regionalkonferenz vorbereitet.