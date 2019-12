Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Verkehrsteilnehmern in Birkenwerder stehen schwere Zeiten bevor. Im nächsten Jahr soll im Zuge des sechsstreifigen Autobahnausbaus mit dem Abriss der ersten Brücken begonnen werden. Das teilte Steffen Schütz, Sprecher der Projektgesellschaft Havellandautobahn, auf Anfrage mit.

Im Bereich Birkenwerder müssen alle Brücken neu gebaut werden. Betroffen ist nicht nur die B 96-Überführung, sondern auch die Brücke am Stolper Weg und die an der Fichteallee sowie die Fußgängerbrücke am Wensickendorfer Weg. Die Bahnbrücke wird bereits erneuert. Der Ersatzneubau soll bis Anfang 2021 abgeschlossen sein. Abgerissen und neugebaut wird auch die Überführung von Bergfelde-Heideplan nach Briese.

Zweijährige Bauzeit

Während der mehr als zweijährigen Bauzeit steht dann für den Nord-Süd-Verkehr nur die Ersatzbrücke an der B 96 zur Verfügung. Nach Briese gibt es noch eine Behelfsbrücke für Fahrradfahrer und Fußgänger.

Derzeit finden im Bereich der Anschlussstelle Birkenwerder Erd erkundungsarbeiten statt. Der Baugrund wird für den Bau der Ersatzbrücke sowie der neuen Brücke für die B96-Überfügung analysiert.

Wann genau die Abbruch- und Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. "Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Die Arbeiten werden im zweiten Quartal des nächsten Jahres beginnen, die Abbrüche der Brücken beginnen voraussichtlich im dritten Quartal 2020", so Schütz weiter. Die Fertigstellung der Überführungen ist spätestens für die Jahresmitte 2022, frühestens Ende 2021, vorgesehen. Genaue Details will die Projektgesellschaft im Februar bekanntgeben.

Bereits im Januar wird das neue Teilstück (Richtungsfahrbahn Berlin) zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und der L 20 für den Verkehr freigegeben. Die Verkehrsumlegung ist in den nächsten Wochen geplant.