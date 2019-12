MOZ

Altenhof (MOZ) Am Fahrbahnrand der L 238 ist am späten Samstagabend ein 53 Jahre alter Mann gestorben. Er war zwischen Joachimsthal und Altenhof mit seinem VW in einer Fahrzeugkolonne unterwegs und hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit der Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht und den Wagen dann am rechten Fahrbahnrand angehalten. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein und starb noch an Ort und Stelle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur genauen Todesursache. Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf Einwirkung Dritter.