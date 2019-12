Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) In musikalisch schönste Höhen haben Mitglieder der Kantorei Schwedt ihr Publikum entführt. Die fast 30 Sängerinnen und Sänger boten unter der Leitung von Kirchenmusiker Andreas Kessler ein festliches Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche von Schwedt. Seit dem Sommer haben sie dafür geprobt und es jetzt unter das biblische Wort "Und Friede auf Erden" gestellt. Mit diesen Worten der Engel zur Geburt Jesu haben sie die Weihnachtsbotschaft umrissen. Diese Botschaft ist uralt, aber vielen Menschen in diesen Tagen besonders nahe.

Harmonie der Mehrstimmigkeit

Den Auftakt und gleichsam den jubilierenden Schlusspunkt setzte das berühmte "Gloria" für Chor, Solisten und Orchester von Antonio Vivaldi. Die Kantorei wurde begleitet von einem Orchester mit historischen Instrumenten, Gesangs-Solistin war Claudia Buhrmann (Alt). Kantor Andreas Kessler hat diese Musiker durch freundschaftliche und berufliche Bande für das einmalige Konzert in Schwedt gewinnen können. Auf dem Programm standen außerdem englische Weihnachtslieder sowie Instrumentalkonzerte von Marcello und Telemann. Die Kantorei, deren Mitglieder unter anderem aus Schwedt, Jamikow und Berkholz kommen, bot in diesem anspruchsvollen Konzertprogramm eine kraftvolle Mehrstimmigkeit in schönster Harmonie. Als der letzte Ton in der voll besetzten Kirche verklungen war, vermittelte sich den Sängerinnen und Sängern das Gefühl: Es ist uns gelungen. Der stürmische Beifall der Zuhörer forderte noch ein Da Capo des berühmten "Gloria"-Motives heraus.

Jutta Berger aus Schwedt saß im Publikum ganz vorn und sagte danach entzückt: "Schöner ging es nicht. Ich habe Gänsehaut bekommen." Sie sei durch das Konzert in richtige Weihnachtsstimmung versetzt worden.

Freude am Musizieren

Genau das war die Absicht der Sängerinnen und Sänger gewesen, zu denen Corinna Born gehört. Sie ist Chefin der Boutique "Mein Frauenzimmer" in der Vierradener Straße und kommt gern zu den wöchentlichen Proben der Kantorei, "weil das gemeinsame Musizieren so viel Spaß macht", wie sie erzählte. Das Konzert "Und Friede auf Erden" ist nur einmal, und zwar am 4. Advent, aufgeführt worden. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die Aufführung der Matthäuspassion vor Ostern am 5. April 2020.

Heiligabend in der evangelischen Kirche Schwedt: 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Gottesdienst mit der Kantorei und "Gloria"-Motiven, 22 Uhr Der etwas andere Gottesdienst.