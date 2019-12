Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Klar, Geld auf den Gabentisch zu legen, kann nie so ganz verkehrt sein. Aber unpersönlicher geht es kaum. Und Gutscheine, eigentlich eine tolle Alternative, haben den Nachteil, dass die so Beschenkten mit ihnen am Heiligen Abend wenig anfangen können.

"Wenn schon Gutscheine: Warum nicht gleich 13 Stück auf einen Schlag?", fragt Susanne Neumann, die Inhaberin der Gutenberg-Buchhandlung in der Rathauspassage in Eberswalde, die heute bis 13 Uhr geöffnet hat. Und empfiehlt den Kalender "Kulianarium 2020", der 12 + 1 Coupons für Genießer enthält. Monat für Monat und einmal darüber hinaus werden den Kalender-Nutzern Rabatte in Barnimer Restaurants eingeräumt. "Nach einigen Jahren Pause ist dies die erste Gutschein-Aktion für Gaststätten im Kreis, die wieder angeboten wird", sagt die Buchhändlerin. Das vom Strausberger Unternehmer Henry Wiechert herausgegebene Kulinarium kostet 19,90 Euro und enthält Coupons für 130 Euro.

Wenn Gutscheine zur Bescherung einem Versprechen gleichen, entspricht Schmuck der Erfüllung. Für leuchtende Augen beim Geschenke-Auspacken dürften die Nachbildungen des Eberswalder Goldschatzes sorgen, die bei Juwelier Elling im Schaufenster liegen. Das im Altstadt-Carreè angesiedelte Geschäft hat am Heiligen Abend bis 13 Uhr geöffnet. "Wir haben für beinahe jeden Geldbeutel handgefertigte Blickfänge vorrätig", betont Anke Elling. Die Auswahl reiche von Ohrsteckern aus 925er Silber für 49 Euro bis Anhänger und Kette aus 585er Gold für 812 Euro. Allen Schmuckstücken ist gemeinsam, dass sie dem Goldschatz nachempfunden sind, der am 16. Mai 1913 bei Schachtarbeiten auf dem heutigen Gustav-Hirsch-Platz in der Messingwerksiedlung entdeckt worden war. Der spätbronzezeitliche Sensationsfund besteht aus 81 Gefäßen, Spangen und Armbändern und war 2013 erstmals seit 1941 wieder in der Öffentlichkeit gezeigt worden – in einer Sonderschau in der Eremitage in Sankt Petersburg.

Jahreskarte auch für Familien

Kluge Rechner und Tierfreunde sind mit einer Jahreskarte für den Eberswalder Zoo bestens bedient, die für Erwachsene 35 Euro kostet. "Für eine Tageskarte nehmen wir zehn Euro", berichtet Bernd Hensch. Wer auch nur viermal die Anlage besuche, habe sein Geld schon raus, fügt der Zoodirektor hinzu. Und verpasse keines der beliebten Feste. Familien, die für zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern einen Tageseintritt von 25 Euro zu zahlen hätten, stünden mit einer Jahreskarte für 70 Euro erst recht auf der Gewinner-Seite. Der Zoo hat nicht nur zu Heiligabend, sondern auch am ersten und am zweiten Feiertag jeweils ab 9 Uhr bis zur Dämmerung geöffnet. Und bietet sich zum Beispiel für ausgiebige Verdauungsspaziergänge an.