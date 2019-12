Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nur die Ruhe. Auch in Frankfurt haben heute – zum großen Weihnachtsfinale – viele Geschäfte noch bis zum Mittag geöffnet. Kurzentschlossenen, die am Abend die Region unter den Baum legen möchten, sei dabei ein Besuch der beiden Buchläden in der Innenstadt ans Herz gelegt. Sowohl die Hutten-Buchhandlung im Oderturm (9-13 Uhr) als auch die Lukas-Buchhandlung in der Franz-Mehring-Straße (9-12 Uhr) haben ein ausgewähltes Sortiment an Büchern, Kalendern, Karten oder anderen Geschenkideen mit Bezug zur Stadt und dem Umland im Angebot.

Die Mitarbeiter der Hutten-Buchhandlung hatten in den vergangenen, vorweihnachtlichen Wochen gut zu tun. Der Umzug von Stadtmitarbeitern aus dem Rathaus, das nun saniert wird, in den Oderturm habe sich auch in den Geschäften bemerkbar gemacht, berichtet Geschäftsführer Jan Micklich. In den Pausen oder nach Feierabend hätten viele von ihnen die Gelegenheit genutzt, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Zwar sei der Absatz von Gedrucktem leicht rückläufig. Doch auch wenn eine Roman-Bestellung heute nur einen Online-Klick entfernt ist, ließen sich viele den Besuch beim Buchhändler nicht nehmen. "Vor allem in den Abendstunden haben wir viele Kunden, die sich Zeit nehmen wollen, um in Ruhe zu stöbern und sich beraten zu lassen." Das gilt auch und gerade für Geschenketipps aus der Region. Eine klare Leseempfehlung gibt Jan Micklich beispielsweise für das kürzlich bei Edition Blaes erschienene Buch von Sigrid Maria Suszek. In "Meine Beine, Deine Arme und ein Rollstuhl" erzählt die Frankfurterin über sich und ihren Mann vor und während dessen schwerer Erkrankung. "Sie schreibt etwas ernster als sonst, aber immer mit einem Augenzwinkern. Es ist tolles Buch und mit Bezug zur Region", sagt der Buchhändler.

In einem eigenen Regal im Obergeschoss finden neben Suszek noch zahlreiche weitere regionale Autoren ihren Platz. Darunter der Rechtsanwalt und Frankfurter Schriftsteller Bernd Hesse. Dessen jüngste Schilderungen authentischer Kriminalfälle – von Drogenschmuggel, Menschenhandel bis hin zu brutalem Mord – sind seit Anfang 2019 im Handel erhältlich und heißen schlicht "Durch die Hölle". In der Frankfurt-Sammlung fehlen dürfen ebenso wenig Sören Bollmann ("Mord in der Halben Stadt) oder der langjährige MOZ-Redakteur Jörg Kotterba, der in "Don Camillo&Peppone" auf die Wendezeit zurückblickt. "Das Buch wird gut verkauft, viele Frankfurter finden sich in seinen Erzählungen wieder", sagt Jan Micklich. Überhaupt seien es vor allem historische oder persönliche Berichte, die das Interesse von Frankfurter Lesern wecken. Zu Klassikern gehören hier unter anderem Karl-Ludwig von Klitzings "Atemlos: Erlebnisse eines Brandenburger Mediziners" oder Ralf-Rüdiger Targiels "Frankfurt (Oder) im Spiegel der Fotografien von L. Haase & Co./Foto Fricke".

Daneben gibt es bei Hutten viele weitere Frankfurter Last-Minute-Geschenke-Ideen – von CDs mit Aufnahmen des Brandenburgischen Staatsorchesters über Stullenbretter mit Motiven der Stadt bis hin zu den Frankfurter Filmschätzen, den beiden MOZ-DVDs mit historischen Bewegtbildern von 1900 bis 2015.

Auswahl an Jahreskalendern

Zu den Bestsellern gehören auch der Frankfurt-Bildband von Meisterfotograf Winfried Mausolf sowie dessen neuester Frankfurt-Kalender. In der Lukas-Buchhandlung ist er neben mehreren anderen regionalen Kalendern – darunter auch wieder ein historischer – an der Kasse in einem eigenen Verkaufsständer zu finden.

Die hinter der Lukas Buchhandlung stehende Familie Möckel setzt seit Jahren zudem auf regionales Handwerk, das zwar nicht aus Frankfurt kommt, aber auch an der Oder viele erfreut. Die Rede ist von original Räuchermännchen, Nussknackern, Pyramiden oder Herrnhuter Sternen aus dem Erzgebirge. Wer das besondere Weihnachtsgeschenk sucht, wird spätestens hier fündig – aber er sollte sich ranhalten.