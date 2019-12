Jens Sell

Strausberg (MOZ) In den Gotteshäusern der Region laden die Kirchengemeinden an den Feiertagen zu Krippenspiel und Christvesper ein. Die Strausberger beginnt am Heiligabend um 14.30 Uhr mit der Familienweihnacht in der Marienkirche. 16 Uhr ist in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle Christvesper, 18 Uhr in der Marienkirche ebenfalls und 23 Uhr Christnacht. Am Mittwoch wird dort um 10.30 Uhr und am 2. Weihnachtstag in der Bonhoeffer-Kapelle um 9 Uhr Christfest gefeiert. In der Dorfkirche Vogelsdorf beginnt am Dienstag 14.30 Uhr das Krippenspiel, in der Dorfkirche Prädikow bereits um 14 Uhr. Kinder und Konfirmanden führen in der Ev. Kirche Fredersdorf in der Thälmannstraße Heiligabend um 16 Uhr das Krippenspiel auf. In der Kirche am Verdriesplatz ist um 14.30 und 17.30 Uhr Christvesper. In der Eggersdorfer Kirche ist Heiligabend um 15 Uhr das Krippenspiel der Kinder und 17 Uhr das der Erwachsenen mit Posaunenchor zu sehen. 22.30 Uhr folgt eine musikalische Abendandacht. Ein Weihnachtsmusical mit dem Kinderchor lockt Heiligabend um 15 Uhr in die Petruskirche Petershagen, 17 Uhr ist Christvesper und 22.30 Uhr musikalische Andacht. In den katholischen Kirchen St. Hubertus Petershagen und St. Georg Hoppegarten ist am Dienstag, 16 Uhr, Krippenandacht, in Hoppegarten zudem 22 Uhr Christmette und am 1. und 2. Weihnachtstag 8.30 Uhr Heilige Messe. In der Ev. Kirche Ihlow ist Heiligabend 14.30 Uhr Christvesper.