Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Mit dem "Einklang zum Ausklang" startet die Kulturgießerei am 4. Januar ins neue Jahr. Schöneicher Amateurbands werden auf der Bühne stehen, wie Geschäftsführerin Beate Simmerl ankündigt.

Und sie hat weitere Höhepunkte des ersten Halbjahrs im Blick: André Herzberg (7.3.) wird zu erleben sein, das Gilmourproject mit Musik von Pink Floyd (22. Februar), und das Theater am Rand gastiert mit dem Stück "Seide" (5. April). Am 16. Februar liest Marion Brasch aus ihrem Roman "Ab jetzt ist Ruhe".

Qualitativ Hochwertiges zu zeigen, bleibe erster Anspruch des Schöneicher Kulturhauses, betont die Geschäftsführerin, und sie ist froh über die personelle Verstärkung durch Christof Rose und Janek Grahlmann, die stundenweise in der Kulturgießerei mitarbeiten. Gerade gibt es in der Gemeindevertretung Bemühungen um eine weitere halbe Stelle für das Haus. "Wir haben hier von Montag früh bis Sonntagabend Betrieb", sagt Beate Simmerl. "Das wollen wir auch weiter so absichern.

Im zu Ende gehenden Jahr haben nach ihren Worten 18 000 Menschen Veranstaltungen in der Kulturgießerei besucht.