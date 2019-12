Carola Voigt

Schwedt (MOZ und Steffen Opitz) Im Schwedter Sportbad "Aquarium" fand bereits zum dritten Mal das sich zur Tradition entwickelnde Jahresabschluss-Match der Wasserballer der SSV PCK Schwedt gegen Arkonia Szczecin statt. Ganz besonders die Nachwuchsspieler verbreiteten eine gewisse freudige Nervosität und Aufgeregtheit.

"Aber Nachwuchstrainer Marvin Nass hatte die Eleven gut im Griff und konnte mit ihnen eine sehr sehenswerte Partie gegen die Nachwuchsspieler aus unserer befreundeten polnischen Nachbarschaft gestalten", erzählte Steffen Opitz vom gastgebenden Schwedter Verein.

Die Schwedter führten recht schnell durch zwei Überraschungstreffer des Oderstädter Spielmachers Hannes Opitz. Am ersten Viertelende stand es 6:1. Die Gäste aus Szczecin wechselten darauf hin etwas stärker auf einigen Positionen und konnten das Ergebnis zu ihren Vorteilen angleichen. Bis zum Schlusspfiff stand es fast immer unentschieden. An diesem Stand hatte der Schwedter Torhüter Artur Nier ganz viel Anteil. "Er hatte einen richtig guten Tag erwischt und rettete einen hochverdienten 17:17-Schlussstand", freute sich Steffen Opitz. Somit konnten beide Teams erhobenen Hauptes das Becken verlassen und gaben sich wie echte Männer die Hand.

Danach waren genau diese echten Männer dran. Die Szenen im Wasser waren von gutklassigen Zügen geprägt. "Die Spieler murrten auch überhaupt nicht, obwohl es wegen der seit Herbst gültigen neuen Wasserball-Regeln mehr Zeitstrafen und Fünf-Meter-Penaltys gab", so Opitz. Jedoch hatten die Gastgeber das eigene Publikum im Nacken und wollten vieles ganz besonders gut machen, doch das klappte leider nicht ganz. Auch bei den Männern waren beide Torhüter die "Mans of the Matches". Sie fischten etliche Hundertprozentige weg. Schlussendlich siegte Arkonia aus Polen sicher und verdient mit 13:5. Diese hohe Niederlage der SSV tat dem freundschaftlichen, gemeinsamen Abschluss-Bier aber keinerlei Trübung.

Die SSV-Mannschaft aus Schwedt erhielt auch gleich eine Gegeneinladung zum Osterturnier am 28. März in Szczecin, worauf sich die Oderstädter schon freuen.

Die Wasserballer der SSV PCK Schwedt wünschen allen erholsame Feiertage und ein gesundes Wiedersehen in 2020.