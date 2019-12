Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Das Turnier um den Eberswalder Bürgermeister-Pokal ist von den Teilnehmern das hochkarätigste Hallenfußballturnier im Barnim. Zum 30. Mal sind die acht besten Mannschaften des Landkreises eingeladen, einen Sieger auf dem Hallenparkett zu ermitteln.

Nicht immer war es der Fall, dass auch die acht Besten wirklich am Turnier teilgenommen haben, weiß Helmut Liepke. Er hat über Jahrzehnte, genau 25 Mal, das Turnier organisiert. "Ach, das war manchmal eine ganz schöne Zitterpartie bis zum ersten Spiel, ob auch alle Mannschaften kommen. Aber irgendwie haben wir es immer hinbekommen, dass die Zuschauer und Spieler ihren Spaß am Hallenfußball hatten", berichtete er. Besonders gern erinnert sich der Joachimsthaler an die Dominanz der Schorfheider, die zwischen 1994 und 1996 dreimal in Folge am Turnierende jubeln durften. Ansonsten dominiert der Name Motor Eberswalde, die sich auch später umbenannt in Preussen Eberswalde noch einige Male in die Gewinnerliste eintragen konnten.

"Natürlich sind da eine ganze Menge Helfer im Hintergrund notwendig, um so ein Turnier organisieren und durchführen zu können. Deshalb möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die es so lange mitgestaltet haben", sagte Helmut Liepke.

Ärger über Wandlitzer Absage

Zum Abschied hatten sich die acht nominell stärksten Barnimer Mannschaften angesagt. "Erst am Freitag habe ich erfahren, dass Wandlitz keine Mannschaft zusammenbekommt und absagt. Ich habe noch versucht, andere Barnimer Mannschaften einzuladen, aber dafür war es schon zu spät. Es ist sehr ärgerlich, weil mir im Vorfeld der Wandlitzer Vereinsvorsitzende zugesichert hatte, dass eine Mannschaft kommt. Es ist traurig, dass es gerade zum Jubiläum so kommen muss", berichtete Helmut Liepke.

Wenn man die Finals der letzten vier Jahre betrachtet, taucht eine Name jedes Mal auf: FSV Bernau. 2018 und 2017 konnten sie den Pokal mit nach Hause nehmen. Da es in der Brandenburgliga gerade nicht so gut läuft, wäre dies eine Möglichkeit, Selbstvertrauen für die Rückrunde zu holen. Denn bei dem Hallenturnier geht es noch um mehr als den Pokal: Gewinnen ist Prestigesache.

Keine Favoriten

Zwar haben sich in der Regel die favorisierten höherklassigen Mannschaften im Turnierverlauf durchgesetzt, doch immer wieder gab es Überraschungen. Wie 2014, als Grün-Weiß Ahrensfelde das ganze Teilnehmerfeld düpierte und den Pokal nach einem 3:1-Finalsieg gegen Preussen Eberswalde mit nach Hause nehmen konnte. Oder 2011, da schnappte sich der 1. FC Finowfurt den Pott nach Elfmeterschießen im Endspiel gegen die Preussen.

Nicht jeder Trainer und schon gar nicht jeder Spieler ist Fan des Budenzaubers. Groß ist die Verletzungsgefahr. Das sieht auch FSV-Trainer Matthias Schönknecht so, jedoch ist er zwiegespalten: "Die Jungs haben Bock auf Halle. Die Zuschauer erwarten die besten Barnimer Mannschaften und die sollen sie auch bekommen." Ganz ohne Druck will er mit vorwiegend jungen Spielern ins Turnier gehen.

Die werden auch bei Einheit Bernau verstärkt zum Zuge kommen. Torhüter Niklaas Seifarth wird in Eberswalde die Mannschaft coachen. Noch taucht ihr Name nicht in der Siegerliste des Turniers auf, aber sie haben auf die Jubiläumsauflage gewartet, um sich so unsterblich zu machen, heißt es aus Vereinskreisen.

Doch auch die anderen Teams sind allesamt dazu in der Lage, auf Hallenparkett einen flinken Ball zu spielen. Insofern ist der Ausgang völlig offen.

Es ist nicht nur für Helmut Liepke des letzte Turnier um den Bürgermeister-Pokal in der jetzigen Form, auch der Fußballkreis zieht sich als Ausrichter zurück und der Austragungsmodus kommt auf den Prüfstand.

Modus auf dem Prüfstand

Ab dem kommenden Jahr wird die Sport&Werbe Agentur Eberswalde die Organisation des Turniers übernehmen. "Da gibt es eine ganze Reihe Optionen. So ist eine Überlegung, ob wir für das Turnier nur die Oberbarnimer Mannschaften einladen. So jedenfalls wurde an uns der Wunsch herangetragen. Das wäre dann das Pendant zu den Niederbarnim Masters. Die Tendenz geht in diese Richtung", erklärte Uwe Höhne, Chef der Werbeagentur.

Einige Dinge werden aber bleiben: Den Pokal soll weiterhin der Eberswalder Bürgermeister stiften sowie Zuschauer und Spieler sollen weiterhin ihren Spaß an spannenden Spielen und möglichst vielen Kabinettstücken auf dem Hallenparkett haben.