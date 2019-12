Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Boxer Silvio Schierle hat es geschafft. In der nationalen Ausscheidung für das europäische Olympia-Qualifikationsturnier setzte er sich in Kienbaum gegen zwei Mitbewerber durch. Der Frankfurter Sportsoldat wird somit beim Europa-Wettbewerb im März in London die deutschen Farben im 75-Kilo-Limit vertreten.

Der 22-jährige Mittelgewichtler gewann die DBV-Qualifikation unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Schweriner Kevin Boayko-Schumann knapp mit 3:2, unterlag dem Bayer Andrej Mersljakov 2:3 und besiegte den Oberhausener Serhat Parlak glatt 5:0. Das Finale der jüngsten Deutschen Meisterschaft hatte Schierle gegen Boayko-Schumann noch verloren. "Silvio ist noch etwas unbeständig im Kampf", urteilt Bundesstützpunkt-Leiter Andreas Schulze. Trainer Gunnar Berg bestätigt: "Anfangs macht er Druck, kommt dann von der Linie ab, kämpft verbissen und findet dann wieder zum Stil zurück."

Richard Meinecke verliert

Das DBV-Expert-Rating-Team setzte Schierle auf Platz 1 vor Mersljakov und Boayko-Schumann. Allerdings ist diese Rangfolge noch mit einem Sternchen versehen. Das bedeutet: In London startet er. Danach werde man eine Neubewertung hinsichtlich der Leistung vornehmen. Die entscheidet dann über die deutsche Besetzung für das vorolympische Weltturnier Mitte Mai in Paris.

Als Reservist und Sparringspartner in Kienbaum war auch der junge Frankfurter Richard Meinecke in der 69-Kilo-Klasse dabei. Er unterlag dem Berliner Paul Wall und dem Niedersachsen Nick Bier.