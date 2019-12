Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wenn am Heiligabend dunkel wird, überall die Lichter in den Fenstern angehen und die Kerzen an den Weihnachtsbäumen angezündet werden, dann kehrt auch bei der Brandenburger Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) Ruhe in ihrem Rheinsberger Zuhause ein, wo sie seit zehn Jahren lebt.

Die 61-Jährige kann es sich nicht vorstellen, über die Feiertage wegzufahren, sondern sie freut sich auf das Zusammensein mit ihrer Familie. Ihre Kinder sind erwachsen: Sohn Martin ist Musiker und mit einer Brasilianerin verheiratet. Liedtke: "Da weitet sich der Blick." Ihre Tochter ist Tierärztin, und die 20-jährige Enkeltochter studiert Tanz an der Musikhochschule in Frankfurt am Main. "Sie kommt ganz nach mir", lacht die Rheinsbergerin, die in Weimar als Tochter eines Dirigenten und einer Musikwissenschaftlerin geboren wurde.

Der Heilige Abend hat daher eine besondere Bedeutung für sie. "Dieser Tag ist bei Theaterleuten frei", verrät sie. So erinnert sie sich, dass die Adventszeit früher keineswegs eine Phase der Ruhe war. "In der Weihnachtszeit gehen viele Menschen ins Theater." Also stand auch ihr Vater bis zum 23. Dezember und wieder am Ersten und Zweiten Weihnachtstag am Pult und dirigierte Tschaikowskys Ballette, Gaultiers "Giselle" oder Humperdincks Märchenoper "Hänsel und Gretel" – die Stücke, die in der Adventszeit beim Publikum gefragt sind. "Ich bin im Theater aufgewachsen. Wenn mein Vater dirigiert hat, waren wir – ich habe eine jüngere Schwester – immer mit dabei, haben sogar mitgewirkt." Von Ende November bis in den Januar hinein dauerte die Weihnachtssaison. An ein gemeinsames Plätzchenbacken war damals nicht zu denken. "Ich kenne es nicht anders. Es war eine arbeitsreiche, aber beglückende Zeit."

Studium in Leipzig

Die setzte sich für Ulrike Liedtke auch während ihres Musikwissenschaftsstudiums in Leipzig fort. 1980 wurde sie Mitglied im Gewandhauschor und im Extrachor der Oper Leipzig. Für die traditionelle Aufführung von Beethovens Neunter zu Silvester mit Kurt Masur begannen die Proben direkt nach den Weihnachtsfeiertagen. Die Politikerin, die nach ihrem Studium als Musikredakteurin und später an der Akademie der Künste der DDR gearbeitet hat, schätzt die Musik des gebürtigen Bonners, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr gefeiert wird. "Ich denke Ludwig van Beethoven kann alle mitnehmen. Wenn einer das kann, dann er." Ulrike Liedtke, die von 1991 bis 2014 der Musikakademie in Rheinsberg als Gründungdirektorin ihren Stempel aufgedrückt hat, gerät über die Vielfältigkeit von Beethovens Musik ins Schwärmen. "Die Mondscheinsonate, `Für Elise`, die Neunte – das ist Musik, die ans Herz geht und der sich keiner entziehen kann."

Aber eigentlich ist die Rheinsbergerin ein eingefleischter Bach-Fan. Es gibt bei ihr kein Weihnachtsfest, an dem nicht das Weihnachtsoratorium gespielt wird, bevorzugt die Aufnahme mit dem Thomanerchor und von Hans-Joachim Rotzsch dirigiert. Denn auf dieser Einspielung ist auch ihr Sohn zu hören, der Ende der 1980er Mitglied des Knabenchores war. "Damals sind wir immer zum Heiligabendgottesdienst nach Leipzig gefahren", erinnert sich die zweifache Mutter. "Da alle Gaststätten geschlossen waren, haben wir bei Freunden aus meiner Studienzeit übernachtet." Die Bescherung fand dann am 25.Dezember in Berlin statt. Für die Kinder sei das kein Problem gewesen, sagt Ulrike Liedtke. sie hätten sich eher gefreut, unter dem Motto "die anderen haben ihre Geschenke schon, wir bekommen unsere erst morgen".

Auch in diesem Jahr findet das große Familientreffen erst am Ersten Weihnachtstag in Rheinsberg statt. "Wir richten uns nach den Kindern. Sie haben selbst einen aufregenden Alltag, und so kommen sie, wie es ihnen passt." Ein Teil der Kinder wird aber bereits am Heiligabend eingetrudeln. Nachmittags werde es trubelig werden, vermutet Ulrike Liedtke. Doch die Feierlichkeiten beginnen erst, wenn das Glöckchen läutet und dann "Jauchzet, frohlocket", der Eingangschor aus dem Weihnachtsoratorium, erklingt. Erst dann öffnet sich die Tür zum Wohnzimmer, wo bereits die Geschenke unter dem Baum liegen. "Der Tannenbaum wird immer direkt am Heiligabend geschmückt. Es ist eine Überraschung der Eltern", erzählt die Rheinsbergerin. Eine Tradition, die sie aus ihrer Kindheit übernommen hat.

Ein Weihnachtsfest ohne Tannenbaum kann sich die 61-Jährige nicht vorstellen. Sie gibt ehrlich zu, dabei einmal nicht auf Nachhaltigkeit zu achten. Ein Plastikbaum käme ihr nicht ins Haus. Dafür ist der Weihnachtsbaumschmuck immer derselbe, ganz in Rot und Weiß. Nur ergänzt wird er immer mal wieder. "Ab und an wird etwas von der Familie mitgebracht." Aus Sicherheitsgründen verzichtet Ulrike Liedtke auf echte Kerzen am Baum. "Das wäre mir viel zu anstrengend", lacht sie. Ihr ist vor allem die Gemeinsamkeit wichtig. Die Geschenke bleiben unter dem Baum liegen, während sich alle an die Kaffeetafel setzen. "Wir hören das Weihnachtsoratorium, und wir verbringen Zeit miteinander, erzählen." Das sei ebenfalls eine liebgewonnene Tradition aus ihrer Kindheit.

Ein Radio zu Weihnachten

Ein Geschenk, das sie Weihnachten auspacken wird, kennt die Landtagspräsidentin schon jetzt: Es ist ein digitales Radio, das sie von ihrem Musiker-Sohn bekommen wird. "Darin werden bereits meine sämtlichen europäischen Lieblingsklassik-Sender eingespeichert sein", so Liedtke. Besonders in Spanien gebe es gute Radiosender. In Deutschland weiß sie das Angebot des Rbb-Kulturradios zu schätzen. "Ich höre nie nebenbei Musik, sondern kann sie nur konzentriert genießen." Leider habe sie kaum Zeit, Musik zu hören. Umso mehr koste sie solche Auszeiten wie zwischen den Feiertagen aus. Die will sie zum Nacharbeiten nutzen, aber auch schauen, was ansteht.

Ruhe wird aber auch bleiben, um zu lesen. Das tut die Mitbegründerin der SPD in Berlin-Hohenschönhausen am liebsten im Arbeitszimmer. Aktuell lese sie "Toleranz: einfach schwer", geschrieben vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. "Es ist ein spannendes Buch, in dem es um die Grenzen von Toleranz geht." Ein Thema, das der Rheinsbergerin sehr am Herzen liegt und das sie selbst jeden Tag lebt. Und das sich auch bei der Zubereitung des Weihnachtsmahls zeigt. "Wir haben einen kulturellen Wandel in der Familie: Es gibt Ente, und für meine Tochter und Enkeltochter koche ich vegan."

Zwei Wünsche hat Ulrike Liedtke zu Weihnachten: Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Das wünsche ich mir nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Denn Weihnachten ist die Zeit des Neuanfangs. Denn egal, ob man es es christlich sieht oder nicht, die Geburt eines Kindes ist immer ein Wunder."