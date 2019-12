MOZ

Schwedt (MOZ) Der historische Kalender 2020 stellt Stadtansichten der 1960er-Jahre in den Mittelpunkt. Die Fotografien stammen aus dem Archiv des Stadtmuseums. Oft sind es Fotografien des Bildautoren Herbert Werner Brumm, der von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre mit der Kamera die Stadtentwicklung begleitet hat.

1968 war der Baubeginn für den Wohnkomplex VI (WK). Das neue Stadtgebiet befand sich zwischen der bisherigen Stadt und dem Erdölverarbeitungswerk. Alle hier neu entstehenden Wohnblöcke wurden in Plattenbauweise ausgeführt. Wichtig für die Umsetzung war die Übergabe des Plattenwerkes durch das Bau- und Montagkombinat Schwedt am 4. Juli 1967. Nur so war es möglich, die Stadt in großen Dimensionen zu erweitern. Das Werk hatte eine Jahreskapazität von 1 640 Wohnungen des Typs P2. Seine Produktion war auch auf den Typ P2 S umstellbar. Ab August 1969 erhöhte das Schwedter Plattenwerk seine Tagesproduktion von Fertigteilen auf sieben Wohnungseinheiten für den WK VI. Im Dezember 1969 lebten in Schwedt 31 390 Einwohner, 807 Neubauwohnungen waren fertiggestellt worden.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 29. Juli 1968 die Benennung der zukünftigen Straßen im WK VI nach deutschen Kommunisten und Staatsmännern der DDR.

Der Wohnblock Hans-Beimler-Straße 7 bis 29 entstand in Plattenbauweise. 1970 zogen die ersten Mieter ein. Hier befand sich auch die Kombination Krippe/Kindergarten XIX, Bautyp II 180/90, die den Namen "Jenny Marx" trug.