Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger am Ende eines erneut unruhigen politischen Jahres zu Zivilcourage und Einsatz für die Demokratie aufgerufen.

"Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger – mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität", sagte Steinmeier in seiner vorab verbreiteten Weihnachtsansprache. Dass Deutschland seit nunmehr 30 Jahren in Einheit, Freiheit und Demokratie lebe, sei nicht selbstverständlich. "Wir brauchen die Demokratie – aber ich glaube: Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns." Konkret rief der Bundespräsident beispielsweise dazu auf dagegenzuhalten, "wenn im Bus Schwächere angepöbelt werden" oder wenn "in der Kneipe rassistische Sprüche fallen".

Steinmeier wies auch auf die Bedeutung des Verhaltens im Internet hin: "Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob Sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen."

Aufruf zu Engagement

Als Möglichkeiten für demokratisches Engagement nannte der Bundespräsident den Einsatz auf Demonstrationen ebenso wie in Parteien oder in einem Gemeinderat. Er warnte zugleich davor, Politiker und das politische System mit Erwartungen zu überfrachten: "Im Grundgesetz steht eben nicht: ‚Alles Gute kommt von oben.’" Steinmeier erinnerte auch an den Anschlag auf eine Synagoge in Halle, wo der mutmaßlich rechtsextreme Angreifer an der Eingangstür gescheitert war, in der Stadt aber zwei Menschen tötete. "Diese Tür, diese angegriffene Eingangstür zur Synagoge, sie steht in meinen Augen für noch mehr. Sie steht auch für uns. Sind wir stark und wehrhaft?", fragte der Bundespräsident.

Steinmeier verknüpfte in der traditionellen Ansprache des Staatsoberhaupts zu Weihnachten zwei Themen, denen er sich in seiner Amtszeit in besonderem Maße widmet: der Förderung der Demokratie und der Pflege des politischen Dialogs.

Der Bundespräsident wies dabei den insbesondere von der AfD erhobenen Vorwurf zurück, man dürfe in Deutschland nicht mehr alles sagen. "Von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein." Als Beispiele nannte er die teils hitzigen Debatten unter anderem über Wahlergebnisse, Klimaschutz, die Zukunft Europas oder die Unterschiede zwischen Ost und West drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. Es dürfe aber nicht bei der "Dauererregung" bleiben, mahnte der Präsident, nötig sei "eine ordentliche Streitkultur".