Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Es herrscht eine gewaltige Aufregung, ein Zischeln und Raunen, dann betritt der stämmig-große Weihnachtsmann den Raum. Und bei rund 50 Senioren, die schon 70 oder fast 100 Weihnachtsfeste in ihrem langen Leben gefeiert haben, beginnen die Augen zu glänzen. Es sind Kindheitserinnerungen, Erinnerungen an die frühere Familie, an die schon vor Jahrzehnten verstorbenen Eltern. Und manch einer von denen, bei denen die Erinnerung schon längst nachgelassen hat, trägt spontan ein Weihnachtsgedicht vor, obwohl er sonst kaum noch spricht. "Das sind die Momente, bei denen wir selbst eine Gänsehaut bekommen", sagt Gabriele Schulz, Heimleiterin im evangelischen Seniorenzentrum Haus Abendfrieden in Angermünde.

Wichtigstes Fest des Jahres

Bei der großen gemütlichen Runde im Speiseraum rücken Bewohner, Angehörige und Betreuer dicht zusammen. Die Feier mit dem Weihnachtsmann (hinter dem Bart steckt der Sohn einer Betreuerin) findet am Vortag des Heiligen Abends statt. So haben Familienmitglieder anschließend die Möglichkeit, Eltern oder Großeltern zum wichtigsten Fest der Deutschen nach Hause zu holen.

Für jeden Bewohner haben die Abendfrieden-Leute ein kleines Präsent gefertigt. Diesmal Kosmetik. Außerdem bringen Kinder und Geschwister ihren Angehörigen eigene Päckchen im Vorfeld vorbei, die der Weihnachtsmann mit einem flotten Spruch unter großem Gelächter verteilt.

Das gesamte Haus erstrahlt in diesen Tagen, überall stehen Lichterbäume, Adventskränze, Tischdekorationen, Adventskalender. Im Foyer wird der Besucher von einer einzigartigen Krippe begrüßt, gefertigt vom Puppenmacher Christian Werdin, der einst hier in der Uckermark ansässig war.

Auf dem Speiseplan stehen die Traditionsgerichte. Heiligabend gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen, am ersten Weihnachtsfeiertag kommt Entenkeule mit Rotkohl auf den Tisch. Der Gottesdienst findet am 25. Dezember statt.

Als der Weihnachtsmann an einen älteren Herrn herantritt und ihn nach seinem Gedicht fragt, kommt die Antwort sofort: Ein unbekanntes Stück auf Plattdeutsch. Nie verlernt.