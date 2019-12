dpa

Berlin (dpa) Berlin – das war die Heimat von Judith Kerr als Kind. Doch dann kamen die Nazis und die jüdische Familie floh. Über die Schweiz und Frankreich kam sie schließlich nach London. Eine Kindheit im Exil, für Kerr damals nicht leicht.

Neue Schulen, fremde Kinder, keine richtig guten Freunde. Ihre Erlebnisse hat die im Mai gestorbene Autorin in einem berühmten Jugendbuch niedergeschrieben: "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" zählt seit dem Erscheinen Anfang der 1970er Jahre zu den Klassikern. Oscarpreisträgerin Caroline Link ("Nirgendwo in Afrika") hat den Roman nun verfilmt mit Schauspielern wie Oliver Masucci, Justus von Dohnányi und einer wunderbaren Neuentdeckung – Riva Krymalowski in der Hauptrolle der neun Jahre alten Anna.

Eines Morgens ist Papa weg

Anfangs ist Annas Welt noch in Ordnung. Sie feiert mit Freunden eine Party. Und zu Hause warten ein warmes Bad und die herzensgute Haushälterin Heimpi (Ursula Werner). Doch der Schein trügt. Es ist das Jahr 1933, und Hitler kommt an die Macht. Eines Morgens ist Annas Vater Arthur (Masucci) weg. Die Nazis wollten ihn verhaften. Dem Theaterkritiker blieb nur die Flucht. Auch seine Frau Dorothea (Carla Juri), Anna und ihr Bruder Max (Marinus Hohmann) müssen fort. Im Gepäck: Pro Kind nur ein Spielzeug. Anna entscheidet sich für den neuen Stoffhund und gegen ihr heiß geliebtes rosa Kaninchen – eine Entscheidung, die sie später immer wieder heftig bedauern wird.

Judith Kerr wusste von dem Film, starb aber, bevor sie das fertige Werk sehen konnte. Einfühlsam, bewegend und mit viel Herz erzählt Regisseurin Link die Flucht aus Kindersicht, getragen von atmosphärisch dichten Bildern. Das Packende des Werks ist die Vielschichtigkeit, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann zieht. Riva als Anna spielt sich in die Herzen des Publikums, reif und naiv zugleich, mit großen, fragenden Augen und erfrischender Fröhlichkeit.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Deutschland/Schweiz 2019, 119 Min., FSK ab 0