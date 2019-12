Christina Tilmann

Berlin (MOZ) Sechs Bilder nur, das soll alles sein? Vollmundig betitelt die Berliner Gemäldegalerie ihre Sonderausstellung "Raffael in Berlin", doch wer eine Großpräsentation im Stil von Bellini und Mantagna erwartet oder wie bei Sandro Botticelli, der 2015 hier in allen Facetten und mit seinen Folgen bis in die Moderne gewürdigt wurde, wird enttäuscht.

Und doch ist diese Ausstellung keine Enttäuschung, ganz im Gegenteil: Es ist ein Kabinettstück, das sehen lernt – berückend schön gehängt in einem rot ausgeschlagenen Kabinett, das an den Raffael-Saal in der Potsdamer Orangerie erinnert, und so gut ausgeleuchtet, dass das warme Kolorit, der Schmelz, für den Raffael zu Recht so berühmt ist, erst richtig zum Strahlen und Schimmern kommt.

Und ganz so kärglich ist der Bestand dann doch nicht: Nur etwa zwanzig Madonnen hat Raffael in seinem kurzen Leben gemalt, keine davon wie die andere. Fünf, überwiegend aus dem in Florenz entstandenen Frühwerk, nennt die Berliner Gemäldegalerie stolz ihr Eigen. Und mit der berühmten "Madonna mit den Nelken", die nun für die Berliner Ausstellung erstmals seit ihrem Ankauf 2004 die National Gallery verlassen hat, ist das mehr als ein Viertel – und Dresden mit der berühmten "Sixtinischen Madonna" ja auch nicht so weit weg.

Ein Genie entsteht

Anhand der Berliner Ausstellung kann man nun tatsächlich auch einem Talent beim Entstehen zusehen. Wer bei Raffael an die ewigen, von den Romantikern des 19. Jahrhunderts verehrten und in den Hausaltären des deutschen Bürgertums endgültig popularisierten süßlichen Madonnen mit feisten Knaben denkt, sieht in der konzentrierten Berliner Hängung schnell die Unterschiede im Gleichen. Zum Beispiel beim Jesusknaben, der erst noch ziemlich steif auf dem Schoß der Mutter hockt und in ihr Buch blickt, doch dann zunehmend lebhaft mit einer Nelkenblüte spielt, am Schriftband zieht, das Johannes der Täufer ihm reicht, oder schließlich der Mutter keck in den Ausschnitt greift.

Noch deutlicher erkennt man an den Madonnen selbst die Entwicklung des jungen Malers. Tragen die frühen Ausgaben der "Madonna Solly" (1502) und der "Madonna Diotallevi" (1503) noch deutlich die Spuren des Lehrmeisters Perugino, hat sich die "Madonna Terranuova" (1505) in Bildaufbau, Kolorit und Handhaltung schon einiges von Leonardo abgeschaut, dem Raffael in Florenz begegnet. Und in der "Madonna Colonna", mit Entstehungsdatum 1508 die jüngste im Berliner Reigen, ist Raffael dann ganz bei sich angekommen, in dem berühmten Liebreiz, der Anmut, der Innigkeit, mit der die junge Mutter auf ihr Kind blickt.

Doch das eigentliche Wunder bringt tatsächlich die Leihgabe aus London ein: Die "Madonna mit den Nelken" ist mit 28 mal 22 Zentimetern ein kleines Bild, das kleinste in der Präsentation – doch es überstrahlt alle anderen, mit einer kühlen, juwelenhaften Farbigkeit, mit Grau-, Hellgrün- und Blaugrau-Tönen, als ob das Bild mit Spot eigens angeleuchtet wäre. Doch es ist allein die Farbe, die frische Restaurierung und die Tatsache, dass die Lichtquelle von Raffael außerhalb des Bildes platziert ist, erläutert Kuratorin Alexandra Enzensberger.

Chance verpasst

Um dieses Bild dreht sich auch ein Drama der Erwerbsgeschichte. Denn der preußische König Friedrich Wilhelm IV., der für die prachtvolle, in ihrer Anlage als Rondo an Michelangelos Madonnen erinnernde "Madonna Terranuova" 1854 stolze 37 700 Taler bezahlte, fand 5000 Taler für die kleinformatige Nelkenmadonna zu teuer. Sie ging stattdessen nach England, wo der Duke of Northumberland sie erstand. Dessen Nachfahren verkauften sie schließlich 2004 für 22 Millionen Pfund an die National Gallery. Ein schöner Fall für "Was wäre gewesen, wenn …?"

Dramatischer ist ein anderer Verlust. Denn nicht nur für Raffaels schöne Madonnen war die Berliner Sammlung berühmt, sondern fast mehr noch für die neun Tapisserien aus seiner römischen Zeit, die der preußische Gesandte in London 1844 für 3600 Pfund ersteht und zuletzt in einem eigenen Saal im Kaiser-Friedrich-Museum (heute Bode-Museum) zu sehen waren. Ende Mai 1945 verbrannten sie wahrscheinlich im Flakbunker Friedrichshain, wohin sie ausgelagert waren – ihre Geschichte referiert Kuratorin Alexandra Enzensberger in dem Essayband "Apostel in Preußen: Die Raffael-Tapisserien des Bode-Museums" (Sandstein-Verlag, 140 Seiten, 24 Euro).

Der Festakt zum 500. Todestag des Malers aus Urbino am 6. April 2020 wird gleichwohl in diesem – heute Gobelin-Saal benannten – Hauptraum im Bode-Museum stattfinden. Ein Tag der Freude und Trauer zugleich.

"Raffael in Berlin: Die Madonnen der Gemäldegalerie", bis 26. 4. 2020, Di/Mi/Fr 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr, Sa/So 11–18 Uhr; 24.12. geschlossen, 25./26. 12., 11–18 Uhr, 27.12., 10–18 Uhr, 28./29. 12., 11–18 Uhr, Gemäldegalerie am Kulturforum, Matthäikirchplatz, Berlin