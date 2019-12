MOZ

Beeskow Vor allem knifflige Arbeiten verschiebt man ja gern mal bis zur Unausweichlichkeit. Morgen, morgen, nur nicht heute ... Doch damit muss es nun vorbei sein, denn heute kommt der Weihnachtsmann, da müssen die Geschenke verpackt sein. Was tun, wenn jetzt noch etwas für Oma, Opa oder die Geschwister fehlt?

"Verschenken Sie einfach ein online abschließbares Abo, etwa für einen Musikstreaming-Anbieter ihrer Wahl. Nicht allzu technikaffine Verwandte können sich durchaus beeindruckt davon zeigen, welche musikalischen Weiten ihnen plötzlich erschlossen wurden", rät unser Volontär Michael Heider. "Und da so auch Platz im alten CD-Regal geschaffen ist, hat man zugleich noch Raum für Geschenke im nächsten Jahr, wenn dann wirklich alles rechtzeitig besorgt wird."

Redaktionsleiter Olaf Gardt erinnert sich an die Zeit, als seine Kinder noch klein waren. "Da gab es zum Geburtstag und zu Weihnachten immer selbst gebastelte Gutscheine. Frühstück machen, Rasen mähen, einkaufen, Auto putzen ... Die Liste der möglichen Versprechungen ist unheimlich lang." Allerdings verbindet er den Geschenktipp mit einer Warnung an die Kinder: "Manchmal heben die Eltern solche Gutscheine lange auf und lösen sie dann sogar ein." Wer für den Ehepartner noch etwas braucht, kommt vielleicht mit einem Hotelgutschein weiter. "Eine Wochenend-Kurzreise, auf der man eine brandenburgische Stadt für sich entdeckt", ist sein Last-Minute-Tipp.

Was heute oft zu kurz kommt, sind gemeinsame Erlebnisse, an die man sich gern erinnert. Und weil Zeit ein inzwischen sehr kostbares Gut ist, verschenkt Redakteurin Monika Rassek gern ebendiese – und nicht nur als Last-Minute-Lösung. Das beginnt mit einer Flasche Wein, auf der das Etikett "Spieleabend" klebt, kann aber auch eine Filmdose für den Kinobesuch sein oder ein Hufeisen aus Schokolade, das für einen gemeinsamen Ausritt oder eine Kutsch-Tour steht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

"Kaufen Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten niemals aufs Geratewohl ein Buch!", rät Redakteur Bernhard Schwiete. "Denn es gibt nichts Anstrengenderes, als ein Buch lesen zu müssen, um den Partner nicht durch Missachtung des Präsents zu enttäuschen." Und wenn doch, dann besser ein Bild- oder Gedichtband als Tolstois "Krieg und Frieden" mit seinen mehr als 1600 Seiten.

"Für ein Geschenk in letzter Minute bieten sich Gutscheine an", rät Redakteur Jörn Tornow. Dabei ist aus seiner Sicht ein Gutschein aus einem regional ansässigen Unternehmen die beste Wahl. "Es bietet sich ein kleines Kino oder die SaarowTherme an", so Jörn Tornow. Man kann auch Erlebnisse oder Hotelgutscheine an die Liebsten und Freunde verschenken.