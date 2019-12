Gabriele Rataj

Müncheberg Der Trebnitzer Weg ist holperig und zieht sich. Uralte Obstbäume säumen ihn, Felder, eine Kurzumtriebsplantage, am Horizont Windräder, ein einsames Gehöft. Schäfer Frank Hahnel öffnet die Tür zum Stall: Schafe, dicht gedrängt bis in den hintersten Winkel, getrennt nur durch Raufen, Futterkrippen.

Krippe, Weihnachtskrippe – in diesen Tagen ist sie allgegenwärtig, oft stimmungsvoll beleuchtet von Kerzen. Hirten mit ihrer Herde auf dem Weg zum Stall, Ochs und Esel, die zur ersten Wiege umfunktionierte Futterkrippe, Marie und Josef mit dem Kind. Ob als Pyramiden-Figuren oder Bild – kaum eine Darstellung des biblischen Geschehens verzichtet auf Schafe und Hirten.

Frank Hahnel ist ein moderner Hirte, zwar in traditioneller Schäfertracht, aber auch mit Computer und Smartphone. Einer, der sich in Facebook-Debatten einmischt und von ganz Alltäglichem wie Klauenschneiden oder Heumahd berichtet, der seine Vorträge zum Herdenschutz im Netz ankündigt und stolz die Teilnahme von Sohn Hans am Jungzüchterwettbewerb postet.

Er engagiert sich im Landesschafzuchtverband, streitet in der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde und sitzt für Die Linke in der Müncheberger Stadtverordnetenversammlung. Er fährt als Diskussionspartner zur "provenciale" nach Eberswalde und organisiert mit Altlandsbergs Schäfer Knut Kucznik und dessen Schafen, einer Professorin aus Niedersachsen und weiteren Schäfern ein Pilotprojekt am Berliner Hansaplatz: Weidetiere inmitten der Hauptstadt.

Lämmer nicht losgeworden

Was die Hirten am Rande von Bethlehem erblickten, einen hoffnungsvoll leuchtenden Stern am Himmel, den sieht der bekennende Atheist wie viele seines Standes aber dennoch nicht. Der Blick in den an diesem Tag rappeldicht mit Schafen besetzten Stall ist beispielhaft für die Situation.

"Heute kommt eventuell ein Händler", sagt Hahnel erklärend. Da er bis zu dem Tag die im März geborenen Lämmer noch immer nicht losgeworden ist – Importiertes aus Spanien und England ist billiger –, drängen sich über 900 Tiere im Stall. "Die 170 Bock­lämmer müssen vorher raussortiert werden. Das geht auf der Weide nicht so gut", sagt er.

Denn bis auf die Lammzeit im März sind seine Tiere sonst nur draußen, irgendwo auf den 270 Hektar Weide auf dem Marienfeld, auf den insgesamt 70 Teilflächen. "Die sind mein Glück", sagt der Schäfer, "mein Pech ist, dass ich sie bezahlen muss." Wer auf Hahnels Webseite geht, die das Brandenburger Nabu-Logo mit dem Weißstorch ziert, bekommt einen Eindruck davon.

Dort antwortet der Müncheberger Schäfer auf Fragen und schreibt: "Seit nun gut 25 Jahren formen meine Schafe diese Flächen, sie halten sie offen, vernetzen durch ihre Wanderschaft die einzelnen Biotope." Unverzichtbar, wenn es um den Erhalt der Biodiversität geht. Auch kleine Flächen zur Kulturlandschaftspflege im und am Naturpark Märkische Schweiz sind dabei. Bis heute aber, bedauert er, habe er niemanden begeistern können, sich seine Arbeit in den Feuchtwiesen und auf den Trockenrasenflächen anzusehen.

Ohne Dünger, ohne Pestizide

Das ist Arbeit, kein geruhsames Umherziehen. Jeden Tag wird umgepflockt, bekommen die 500 Merino-Muttertiere und ihre Nachkommen quasi portionsweise Futter von etwa einem Hektar Fläche. Kein Dünger, keine Pestizide, Fleisch vom Feinsten, doch selbst Schlachter gibt es kaum.

Auch am Weihnachtstag wird die Weide gewechselt, verrichten die sechs Herdenschutzhunde ihren Dienst. Seit 13 Jahren setzt er auf die und verzeichnet bis heute nicht einen Wolfsriss. "Aber Gras fressen sie halt nicht", sagt der Schäfer. Vielleicht tut sich ja etwas mit dem neuen Grünen-Landwirtschafts­mi­nister Axel Vogel? "Abwarten", sagt Frank Hahnel. Das wäre dann fast wie ein Blinken vom Weihnachtsstern im Nebel.