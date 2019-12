Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das von den 5000 Meter hohen Bergen des Kaukasus und der Ostküste des Schwarzen Meeres geprägte Georgien befindet sich trotz dieser Natur-Schönheiten in einer komplizierten Lage. Denn das nur 3,7 Millionen Einwohner zählende Land, das bis 1991 der Sowjetunion angehörte, wird bis heute von Moskau daran gehindert, seinen Weg in Richtung Europäische Union zu gehen.

Die mysteriöse Ermordung eines Georgiers im Berliner Tiergarten hat ein Schlaglicht auf solche Zusammenhänge geworfen.

Der 24-jährige Lado Sirdadze ist trotzdem optimistisch, was die Zukunft seines Landes betrifft. Vor allem will er selbst dazu beitragen und hat dies – trotz seiner jungen Jahre – schon in erstaunlicher Weise getan. "Deutschland hat einen guten Ruf in Georgien", sagt er. Sein Vater, der Bürgermeister der Kleinstadt Sestaponi war, aber leider schon verstorben ist, hatte ihm geraten, hier zu studieren. Und so kam Lado schon vor vier Jahren für ein Jahr als Gaststudent der Rechtswissenschaften an die Frankfurter Europa-Universität.

"Wir haben ja zahlreiche Studierende aus dem östlichen Europa. Und viele von ihnen gehören zu den besten ihrer Länder", sagt der Jura-Professor Kaspar Frey von der Viadrina. Doch der wissbegierige junge Lado mit seinem dunklen Bart ragte aus dieser Schar noch heraus. "Deshalb empfahl mir mein heutiger Betreuer, Professor Stephan Breidenbach, schon damals, mich um ein Stipendium für eine Promotion beim Deutschen Akademischen Austauschdienst zu bewerben", berichtet der Georgier.

Aufgrund seines guten Studienabschlusses an der heimischen Universität in Tbilissi war er zum Berater des Rechtsausschusses des georgischen Parlaments berufen worden. "Unser Land hatte sich bei der Fassung eigener Gesetze in den 1990er-Jahren sehr am bundesdeutschen Recht orientiert", berichtet Sirdadze.

Mittlerweile gebe es aber auch Einflüsse aus den USA oder Frankreich. Lado will sich gegen diese Einflüsse stemmen, weil er und der Professor Giorgi Rusishvili, mit dem er eine zweisprachige (Deutsch und Georgisch) Zeitschrift für Rechtsvergleichung gegründet hat, der Meinung sind, dass "die klaren deutschen Gesetze zur Stabilisierung des Marktes und der Gesellschaft in unserem Land beitragen." Sein Promotionsthema, mit dem er sich seit Oktober an der Viadrina beschäftigt, ist denn auch der Rechtsvergleich von Eigentumserwerb und -übertragung in beiden Ländern.

"Im Anschluss werde ich auf jeden Fall nach Georgien zurückkehren", sagt Lado. Und Professor Frey fügt hinzu, dass die Ähnlichkeit der Gesetze es auch deutschen Unternehmern einfacher mache, Geschäfte in dem Land am Kaukasus abzuwickeln.