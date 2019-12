Bärbel Kraemer

Niemegk Mit einer Pelzweste bekleidet, auf dem Kopf einen Schäferhut und in der Hand den Hirtenstab betritt Pfarrer Daniel Geißler die Bühne des Neuen Volkstheaters in Niemegk. Einmal im Jahr, kurz vor dem Weihnachtsfest immer am vierten Advent, gehören ihm die sprichwörtlichen Bretter die die Welt bedeuten ganz allein.

Seit 2011 bringt er die Geschichte von der Geburt Jesu Christi aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven als Solokrippenspiel zur Aufführung. In den vergangenen Jahren erzählte der Pfarrer die Geschichte unter anderem schon aus der Sicht des Erzengels Gabriel, als Soldat im Dienste des Königs Herodes und als Wirt der Herberge "Zum Blauen Ochsen" in Bethlehem.

In diesem Jahr verkündet er die frohe Botschaft aus der Sicht eines Schafhirten. Musikalisch begleitet wird Daniel Geißler von Annemone Schulz, der Leiterein des Niemegker St. Johannischores.

"97, 98, 99, 100 - alle da. Schön", dass sind die ersten Worte, die der Hirte von der Bühne her ins Publikum spricht - dorthin, wo symbolische seine Schafherde auf einer Weide steht.

Tausendfach wurde die Weihnachtsgeschichte dieser Tage landauf und landab zur Aufführung gebracht. Von Kindern und von Erwachsenen. Einmalig ist die Aufführung des Niemegker Pfarrers, der das Stück mit einem Zwiegespräch mit seiner Herde beginnt. Als die erste Szene endet, erklingt Musik, stimmt das Publikum in das Lied "Kommet ihr Hirten" ein.

Danach ein fließender Wechsel und wieder steht der Hirte quasi inmitten der Herde. Er erzählt seinen "Schäfchen" aus seiner Kindheit und von einer Begebenheit, die ihm gerade zu Ohren gekommen ist. Josef sei zurückgekommen, von Nazarath, "Der hat ein Mädel mitgebracht. Er hat sie mir vorgestellt. Maria heißt sie. Der geht es wie der Elsbeth (Anm. einem Schaf). Die kriegt bald ein Junges", berichtet der Hirte. Im weiteren Verlauf erzählt er, dass Josef mit seiner Maria auf der Suche nach einer Unterkunft sei. Wieder endet eine Szene. Musik erklingt, Gesang wird eingestimmt.

Plötzlich: "Da, was ist das? Wo kommt dieses Licht her?" Aufregung breitet sich auf der Bühne des Kulturhauses aus, die in dieser Aufführung nicht einmal eines Bühnenbildes bedarf. In Windeseile spricht sich herum, dass irgendwo in einem Stall in Bethlehem ein Kind geboren wurde - in einem Stall. Der Hirte will sich aufmachen, seine Herde zurück nach Bethlehem bringen. Es ist fast geschafft, als er bereits von ferne sieht, dass in seinem Stall ein Licht brennt. "Was ist da los? Da füttert einer einen Esel. Da legt einer ein weißes Bündel in die Krippe. Aber, aber das ist ja Josef. Er ist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Das Kind eines Zimmermanns in meiner Krippe", so der Hirte überrascht.

Wieder erklingt ein Weihnachtslied. Danach öffnet sich der rote Bühnenvorhang. Auf der Bühne - die Krippe. Der Hirte tritt an sie heran, er begrüßt das Jesuskind. "Ich hab nichts was ich dir schenken kann", sagt er und macht ihm dann ein ganz besonderes Geschenk. Er erzählt ihm eine Geschichte, die er als Kind von seiner Mutter hörte.

Nach eineinhalb Stunden ist die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Mal heiter, mal nachdenklich. Noch einmal stimmt der Chor aus den Rängen im Publikum ein Weihnachtslied an. Als der letzte Ton verklungen ist, verabschieden sich die Menschen wie in den vergangenen Jahren mit Spenden für die Niemegker Kirchenorgel, deren Sanierung kurz vor ihrer Vollendung steht.