Roland Möller

Dabergotz Rainhard Schmidt war der erste, der sich mit seinen Skatkarten zum Sieg reizte und spielte – und sich damit zugleich ein Namensschild auf dem einzigartigen Wanderpokal sicherte. Diesen gibt es bei der traditionellen Skat-Runde des TuS Dabergotz erst seit der Serie 2011/12. Die Idee dazu hatte Adolf "Adi" Maisenhölder, damals selbst regelmäßiger Teilnehmer. Im Sommer 2011 entwarf und schnitzte er eine passenden Trophäe und überreichte diese dem Verein als Wanderpokal. "Der ist etwas ganz besonderes, die Figur geben wir nicht aus der Hand, sie hat einen Ehrenplatz im Vereinsheim", hebt Tom Stielow hervor.

46 Kartenspiel-Fans dabei

Am vergangenen Freitagabend war es mal wieder so weit, Teil drei der aktuellen Kartenrunde beim TuS Dabergotz stand an. 26 Skatspieler und 20 Rommé-Frauen fanden sich im Vereinshaus ein. "In der Runde vor Weihnachten sind es immer einige Spieler weniger, weil es da viele Betriebs-Weihnachtsfeiern gibt" erklärt Tom Stielow vom TuS-Vorstand. Ansonsten seien es meist mehr als 30 Spieler. Kartenfans aus der ganzen Umgebung sind dabei. "So lange wir genug Platz haben, kann kommen, wer möchte", betont Stielow. Es gibt einen festen Stamm an Spielern, die eigentlich schon seit Jahren am Tisch Platz nehmen, aber jedes mal sind auch Neue dabei. "Wichtig ist uns schon, dass alle Spaß haben und nicht so verbissen gespielt wird", stellt Stielow klar.

Viermal, manchmal sogar fünfmal treffen sich die Skatspieler in den Wintermonaten im Dabergotzer Vereinshaus. Die Ergebnisse von drei Runden kommen in die Wertung im Kampf um den begehrten Wanderpokal und die kleine Siegprämie. "Bei jeder Runde legen wir etwas vom Geld für verlorene Spiele beiseite und überreichen den besten Drei der Runde am Ende eine kleine Geldprämie", erklärt Stielow, der auch die Preise besorgt, das Prozedere. "Was an Startgeld reinkommt, geht an Preisen auch wieder raus, vor allem natürlich Fleischpreise", ergänzt Stielow.

Ein Namensschild auf dem einzigartigen Wanderpokal ist der besondere Mitmach-Reiz. Der erste Gewinner war Rainhard Schmidt. Sogar schon drei Schilder tragen den Namen Mario Loskant, der die Serie 2018/19 gewann. Auch am Freitag spielte Loskant wieder geschickt seine Karten aus. Er schleppte sich allerdings gehandicapt an Krücken zum Stuhl. Loskant geht seit Jahren für den Ruppiner Triathlonverein an den Start, musste sich kürzlich jedoch einer Operation am Fuß unterziehen. "Ich konnte lange nicht trainieren, ich hatte ständig Schmerzen im Fuß. Ich habe jetzt zwei Operationen hinter mir und hoffe, dass ich bald wieder mit dem Training beginnen kann", berichtet er. Der Preisskat beim TuS Dabergotz gehört schon seit Jahren zu seinem Winterprogramm: "Es ist immer eine angenehme Atmosphäre, über die Jahre kenne ich ja fast alle Stammspieler. Es macht Spaß."

Beim TuS in Dabergotz wird schon weitaus länger als 25 Jahre gespielt. "Also ich leite die Skatrunde seit über 20 Jahren, davor hat Ulrich Möller es schon einige Zeit organisiert. Wann es genau losging, weiß keiner mehr, "erzählt Lothar Richter. "Aber ich denke, kurz nach Einweihung des Anbaus 1990." Er kümmert sich um die Organisation und die Auswertung. Am Spieltag sei es manchmal etwas hektisch, "wir spielen zwei Runden, wollen nicht so spät fertig werden, also muss es pünktlich los gehen und zügig durchgezogen werden." Er führt auch eine kleine Statistik. Seit 2004 haben 129 Spieler am Dabergotzer Preisskat teilgenommen. Die meisten Punkte hat seitdem Rainer Zeh erspielt, der – wie viele andere auch – in jedem Jahr dabei war. Seit Anfang der 90ziger Jahre ist Vereinsmitglied Bertram Unger dabei. "Früher konnte ich arbeitsbedingt allerdings oft nur an einem oder an zwei Turnieren pro Jahr mitspielen. Jetzt als Rentner bin ich eigentlich immer dabei", berichtet Unger. Ihm gefällt die Atmosphäre, "es wird nach den Skatregeln gespielt, aber in den Jahren habe ich nie einen Streit erlebt." Früher war auch immer seine Frau Elke dabei, doch seit sieben Jahren gibt es gleichzeitig zum Preisskat auch einen Preisrommé. Elke Unger wechselte das Kartenspiel. "Rommé haben wir hier in Dabergotz im Dorfclub oder bei der Gymnastikgruppe schon immer gespielt. Regelmäßig aber erst seit sieben Jahren", weiß Doris Plötz, die diese Turniere organisiert, zu berichten. Die Romme-Tische werden in der Kabine der TuS-Fußballer aufgestellt. Plötz: "Es ist zwar etwas eng, aber wir wollen parallel zu den Männern spielen." Besser für den Ausschank, besser für die Stimmung. Regelmäßig spielen meist knapp 20 Frauen Rommé. "Vereinzelt war auch mal ein Mann dabei, aber die trauen sich wohl nicht", lacht Plötz los. Wie beim Preisskat gibt es auch beim Rommé Preise zu gewinnen. "Allerdings bekommt bei uns jede Starterin einen Preis, selbst die Letzte erhält ein kleines Präsent zum Schmunzeln", so Plötz.