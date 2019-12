Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) "Ein Lächeln beim Betreten des Zimmers ist die schönste Wertschätzung, die ich von den Kindern erhalten kann", sagt Robert Kohn. Der Physiotherapeut am Helios Klinikum Berlin-Buch wurde nun mit dem "ZumGlückBerliner-Award 2019" für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

"Vor allem sein tägliches Engagement bei den jungen Patienten soll mit diesem Preis gewürdigt werden", teilte das Krankenhaus am Montag mit. Die Deutsche Klassenlotterie Berlin zeichnet mit dem Award seit einigen Jahren Menschen aus, die sich in besonderem Maße für die Gesellschaft und ihre Mitmenschen einsetzen. Nominiert wurde der 34-Jährige vom Verein Kolibri Hilfe für krebskranke Kinder.

"Meine Freude war riesig, da ich überhaupt nicht mit dieser Auszeichnung gerechnet habe. Für mich ist dieser Preis weitere Motivation, um im neuen Jahr genau da weiterzumachen, wo ich 2019 aufgehört habe", sagte Kohn nach der Auszeichnung.

Kohn hatte bereits in seiner Jugend als Nachwuchstrainer große Freude daran, Kinder und Jugendliche zu fördern. Durch ein Freiwilliges soziales Jahr im Sport verstärkte sich bei ihm der Gedanke, mit Menschen und Bewegung arbeiten zu wollen. So absolvierte er eine Ausbildung als Physiotherapeut in Potsdam. Seit zwei Jahren arbeitet Kohn nun im Helios Klinikum Berlin-Buch und betreut als Physiotherapeut die Kinderonkologie, Kinderrheumatologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Während es auf der Kinderrheumatologie auf eine fachgerechte Krankengymnastik ankommt, versuche er auf der Kinderonkologie die Patienten möglichst fit zu halten, da sie zum Teil sehr lange Liegezeiten haben. Aber auch die Mobilisierung nach Operationen ist ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie versucht Kohn zudem, durch sein bewegungstherapeutisches Angebot den jungen Patienten wieder kleine Erfolge zu ermöglichen, sodass sie sich selbst neu zu erleben und wieder spüren können. "Ich versuche, den Kindern offen, ehrlich, manchmal sicher auch etwas forsch und vor allem mit viel Humor gegenüberzutreten.