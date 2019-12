Mathias Hausding

Bernau (MOZ) Die Küche ist voller gerupfter Gänse. Kinder tollen durch den Flur. Mehrere Hunde sind auf der Suche nach einer ruhigen Ecke. Draußen stehen die Schafe im Nieselregen. Ein ganz normaler Vorweihnachtstag auf dem Bauernhof einer Großfamilie in Bernau.

Janin Knetsch hat ihren jüngsten Spross auf dem Arm. Elisabeth ist am 30. August auf die Welt gekommen, hat schon einen erstaunlichen Wuschelkopf für ihr Alter und leuchtende Augen, mit denen sie verfolgt, was ihre Geschwister so treiben.

Die eher schüchterne Helena und der temperamentvolle Richard sind Beinahe-Zwillinge der besonderen Art. Am Heiligabend vor zwei Jahren berichtete diese Zeitung über das "Wunder von Bernau". Im Herbst 2017 hatte sich nämlich der lang gehegte gemeinsame Kinderwunsch von Janin und Kathy Knetsch gleich doppelt erfüllt. Die beiden Frauen, seit inzwischen zwölf Jahren ein Paar, bekamen innerhalb von zwei Tagen jeweils ein Baby.

Nun sind sie also zu fünft. Alle drei Kinder haben den gleichen Spender als biologischen Vater. "Das war uns wichtig", sagt Janin Knetsch. Den Mann kannten sie zuvor über ein paar Ecken. Die Kinder sollen später einmal erfahren können, wer ihr Papa ist. Janin achtete bei der Auswahl des Spenders auf ihr Bauchgefühl. "Er sollte mir sympathisch sein." Kathy gesteht: "Mir waren Intelligenz und Aussehen wichtig."

Und wie lebt es sich? Es sei gerade eine recht stressfreie und sehr schöne Phase, erzählen die beiden Frauen. Helena und Richard fühlen sich im Kindergarten wohl, und sie können mit ihren zwei Jahren sagen, was sie wollen oder was sie ärgert. Wenn sie ihre Eltern rufen, ist auch immer klar, wer gemeint ist: Kathy ist "Mami", Janine ist "Mama". Und auch wenn das Paar seine Kinder gemeinsam erzieht, gibt es keine Zweifel, dass sich die Kleinen bei Wehwehchen jeweils am liebsten von ihrer leiblichen Mutter trösten lassen. "Das über neun Monate im Bauch geknüpfte Band ist spürbar", sagt Kathy Knetsch.

Die putzmuntere Elisabeth ist ein pflegeleichtes Baby. Janin Knetsch verspürte nach der Geburt von Helena einen weiteren Kinderwunsch. "Wir sind jetzt viel relaxter", erzählt Kathy Knetsch. "Bei den ersten beiden Kindern waren wir doch sehr stark auf sie fixiert." Die Familie hat schließlich noch mehr um die Ohren. Die Hühner, Schafe, Gänse und Enten müssen versorgt werden. Auch die Gemüsebeete brauchen Pflege. "Richard hat in diesem Jahr schon seine erste Kartoffel aus der Erde geholt", erzählt die stolze Mutter Kathy.

Die Unternehmerin stammt aus Berlin-Biesdorf, Janin, derzeit in Elternzeit zu Hause, ist in Panketal aufgewachsen. Seit fünf Jahren leben sie auf dem Landgut Pappelallee, zu DDR-Zeiten ein Viehzuchtbetrieb. Sie haben die Anlage zu einem Mehrgenerationenhaus ausgebaut, vermieten Wohnungen und im Sommer auch Beete an Leute mit Lust auf Land, die sich im "Schnuppergarten" ausprobieren wollen.

Janins Oma ist schon vor einigen Jahren auf den Hof gezogen. Kathys Mutter lebte ebenfalls hier. "Sie ist im Februar an Krebs gestorben. Das war ein schwerer Schlag", erzählt die Tochter. Jetzt zum Weihnachtsfest spüre sie den Verlust noch einmal auf ganz besondere Art. Die Zeremonie habe ihrer Mutter besonders am Herzen gelegen. "Nun müssen wir unsere eigenen Traditionen finden."

Aufwendige Adoption

Als Regenbogenfamilie fühlen sich die Knetschs in Bernau voll akzeptiert. Nur mit der Rechtslage hadern sie. "Wir haben zwar die Ehe für alle, aber nicht alle Rechte", kritisiert Kathy Knetsch. Bei verheirateten heterosexuellen Paaren habe jedes Kind nach der Geburt automatisch den Mann als rechtlichen Vater. Das gegenseitige Adoptionsverfahren für Helena und Richard aber dauerte 13 Monate, obwohl Janin und Kathy verheiratet sind. "Ich musste einen handgeschriebenen Lebenslauf einreichen und einen Augen- und Gehörtest machen", sagt Kathy Knetsch. "Nur meine Leberwerte wollte niemand kontrollieren."