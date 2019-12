Cornelia Timm

Bernau (Freie Autorin) Wer bekommt nicht dieser Tage bei den momentanen Temperaturen eine Ahnung von Frühling in die Nase? Den Organisatoren der Bernauer Musikfestspiele geht es so und so nehmen sie es gleich zum Anlass, das Programm der 14. Festspiele "Siebenklang" vorzustellen.

Erneut werden die Besucher sieben besondere Konzerte an sieben interessanten Spielstätten erleben können – an bekannten Orten, an denen es auch immer wieder etwas Überraschendes, bisher nicht Gesehenes zu entdecken gibt und an neuen, deren Vergangenheitsspuren es zu erkunden gilt. Auf sehr unterschiedliche "Spurensuche" begeben sich die Künstlerinnen und Künstler, die für das nächste Jahr eingeladen wurden.

Sebastian Koch ist einer der international erfolgreichsten deutschen Schauspieler seiner Generation. Er wurde nicht zuletzt für seine Hauptrolle im Oscar-prämierten Film "Das Leben der Anderen" mit Preisen überhäuft und besticht in zahlreichen internationalen Produktionen neben Stars wie Tom Hanks, Klaus Maria Brandauer und Diane Kruger. Sebastian Koch liest am 25. April im Audimax am Bauhaus -Denkmal "Die Kreutzersonate" von Leo Tolstoi. Und die charismatischen Musiker Anna Buchberger (Klavier) und Erik Schumann (Violine) werden Beethovens "Kreutzersonate" op. 47, die der Komponist einst dem französischen Violinvirtuosen Rodolphe Kreutzer widmete, spielen.

Am 3. Mai unternimmt "Siebenklang" dann einen "Ausflug" nach Biesenthal in die interessante Evangelische Stadtkirche. Der Schauspieler Sky du Mont und das Damensextett "Sjaella", das bereits 2017 bei "Siebenklang" mit seinem Engelsgesang die Zuhörer faszinierte, haben ein herrliches Programm "Über Liebe" zusammengestellt – mit Texten von E. Kästner bis Mark Twain.

Auf die Spuren Theodor Fontanes hat sich der "Club der toten Dichter" begeben. Das Programm "So und nicht anders – Theodor Fontane neu vertont" erklingt am 17. Mai im Marstall auf Gut Börnicke.

Ein neuer, so noch nicht bespielter Ort wird am 20. Mai, am Abend vor dem Herrentag, einen großen Sog ausüben. Die Soulsängerin Teresa Bergmann und im Anschluss daran der Sänger mit der unverwechselbaren Stimme, WellBad, machen mit ihren Bands am blauen Gaskessel Open Air mitreißende Musik zur blauen Stunde und darüber hinaus!

Wie handgemachter Jazz aus Estland klingt, ist am 5. Juni in der schönen Fachwerkkirche in Lobetal zu erleben, wenn die begnadete Sängerin und Pianistin Kadri Voorand und der gefragte Bassist Mihkel Mälgand ihre Klangmalereien und Vokaljazzrhythmen zu Gehör bringen.

Mit Humor und Musikalität

Man kann nicht sagen, das Schönste kommt zum Schluss. Aber man kann in jedem Fall behaupten, dass etwas ganz Schönes zum stimmungsvollen und großen Abschluss der Festspiele stattfinden wird. Der wunderbare, multitalentierte Ulrich Tukur (Schauspieler, Musiker, Komponist und Autor), ist seit 25 Jahren auf sympathischste Weise mit seinen "Rhythmus Boys" verbunden. Gemeinsam mit ihnen ist er auf den Spuren des Jazz und Swing der 30er, 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Mit viel Humor, Musikalität und Spielvergnügen erobern er und seine Mistreiter im Sturm die Herzen der Zuschauer.

Darauf und auf all die anderen beschriebenen Konzerte kann man sich schon freuen. Die Besucher sind eingeladen, in allem interessante, eigenartige, besondere Spuren – bei den spannenden Konzerten und an den Siebenklangorten zu suchen.

Karten für die Festspiele gibt es unter www.public-tickets.de, unter Telefon 03337 425730, in der Touristinformation Bernau, Bürgermeisterstraße 3, sowie in der Theaterkasse in der Bernauer Bahnhofspassage.