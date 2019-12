Holger Rudolph

Neuruppin In der Vorweihnachtszeit haben die zwölf Mitarbeiter der Gebrauchtartikelbörse Neuruppin besonders viel zu tun. Menschen trennen sich von alten Kleidungsstücken, um sich selbst oder anderen Familienmitgliedern das eine oder andere neue Teil zum Fest zu gönnen.

Die nicht mehr benötigten Sachen landen oft in den in Neuruppin sowie mehreren Fehrbelliner Ortsteilen aufgestellten Sammelcontainern der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Protzen (GAB), zu der auch die Neuruppiner Börse in der Heinrich-Rau-Straße 36 gehört.

In einem ein paar hundert Meter entfernt befindlichen Lager sortieren sechs Frauen die Bekleidung vor. Sie haben, wie Gebrauchtartikelbörsen-Leiterin Eva-Maria Franke erzählt, längst einen guten Blick dafür entwickelt, was sich noch verwenden lässt und was entgegen der Vermutung der bisherigen Eigentümer wegen zu starker Mängel doch nur noch entsorgt werden kann. Etwas modisch sollten die Anziehsachen schon noch sein. Auch dürfen sie keine Löcher aufweisen oder allzu abgewetzt sein.

Vom Pulli bis zum Schrank

Schon seit Anfang Dezember 1992 existiert das Geschäft, in dem einkommensschwache Menschen vom Pullover bis zur Schrankwand gut erhaltene Dinge deutlich günstiger einkaufen können, als wenn sie diese im ambulanten Handel oder bei einem der vielen Internet-Anbieter neu erwerben müssten. Anfangs wurde an der Wittstocker Allee verkauft. Inzwischen ist der aktuelle Standort ganz in der Nähe des Kinos am Einkaufszentrum Reiz längst bestens bekannt. 1 400 Kunden haben Franke und ihre Mitarbeiter in der Kartei. Täglich besuchen zirka 50 Kaufinteressierte den etwas über 300 Quadratmeter großen Laden mit den sehr günstigen Preisen.

Nicht jeder darf hier kaufen. Nur wer einen aktuellen Hartz-IV-Nachweis, einen Renten-, Wohngeld-, oder Arbeitslosengeld-1-Bescheid mitbringt beziehungsweise einen gleichwertigen Bedürftigkeitsnachweis vorlegt, hat eine Chance, in die Kartei aufgenommen zu werden.

Ein wenig wirkt die Börse wie ein Kaufhaus aus der guten alten Zeit, in dem vom Bügeleisen bis hin zur Couchgarnitur fast alles angeboten wird, was ein privater Haushalt benötigen könnte. Dabei bemühen sich die sechs Frauen und sechs Männer, die zum Team gehören, Sachen erst gar nicht anzunehmen, für welche die Verkaufschancen gering sind oder gar gegen Null tendieren. Dunkle Schrankwände, wie sie kurz nach der Wende sehr beliebt waren, wolle sich heute niemand mehr ins Zimmer stellen, weiß Franke. Helle Möbel aber fänden oft recht schnell wieder Eigentümer.

Möbel werden beurteilt

Wer sich neu einrichten möchte, obwohl die bisherigen Möbel noch gar nicht so schlecht sind, möge an die Gebrauchtartikelbörse denken, wünscht sich Franke. Am besten sei es, unter 03391 2765 anzurufen und einen Termin zur Beurteilung der Möbel zu vereinbaren. Dabei wird dann klar, ob es sich noch lohnt, diese aufzuarbeiten und wieder anzubieten.

Fällt die Entscheidung positiv aus, dann entstehen demjenigen, der seine Möbel abgibt, keinerlei Kosten, versichert Eva-Maria Franke. Auch den Abbau erledigen die GAB-Mitarbeiter unentgeltlich, erklärt sie. Das Neuruppiner Team ist für die Kreisstadt und das nähere Umland zuständig. Weitere Gebrauchtartikelbörsen existieren in Kyritz und Wittstock.