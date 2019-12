Siegmar Bessert

Eberswalde Eberswalde. In der Tischtennis-Oberliga Nord/Ost liegen beide Finower Frauenteams gut im Rennen, haben die Zielstellung einen Nichtabstiegsplatz bei Halbzeit erreicht. Während der TTC II von Beginn an mit im Spitzenfeld agierte, kam der TTC I erst im Endspurt der Hinrunde gut ins Rennen und befreite sich aus der Abstiegszone. Da Carolin Gragoll wegen ihres Medizinstudiums nur in vier Begegnungen zum Einsatz kam, musste ständig Ersatz aus der zweiten Mannschaft aufrücken. In der Rückrunde wird Chiara Baltus wegen ihrer hohen Ranglistenpunkte in die erste Mannschaft aufrücken müssen. Damit verliert der TTC II seine Nummer 1 und zugleich fleißigste Punktesammlerin. Der TTC I wird dadurch deutlich gestärkt in die Rückrunde gehen.

In der Gesamtauswertung der Oberliga Nord/Ost erzielten Lisa Mollwitz (13:1 Spiele), Miriam Ludwig (11:1), Anastasia Evimova (12:0) alle SV Friedrichsgabe, Lisa-Sophie Steihäuser (Füchse Berlin II/15:4) und Chiara Baltus (Finow II/16:5) die besten Einzelergebnisse. Dazu kamen bei Chiara Baltus noch die 7:1 Spiele als Ersatz beim TTC Finow I. So hat sie theoretisch das beste Gesamtergebnis (23:6) erzielt. Bestes Doppel waren Lisa-Sophie Steinhäuser/Belana Gawolek von den Füchsen Berlin II mit einer 5:0-Bilanz. Rückrundenstart ist am 11. Januar, 11 Uhr, mit dem Duell der beiden Finower Teams. Im Hinspiel hatte TTC II überraschend deutlich 8:1 gesiegt.

Bilanzen der Finower Teams:TTC I: Carolin Gragoll (4 Einsätze/6:4 Spiele), Isabell Puskas (9/6:13), Annie Jordan (7/3:12), Alina Schön (6/6:8), Ersatzeinsätze: Chiara Baltus (3/7:1), Katrin Dornemann (4/5:3), Gabriele Kirsten (2/0:3), Emely Dornemann (1/0:1) TTC Finow II: Chiara Baltus (8/15:5), Katrin Dornemann (9/13:10), Anka Mutke (9/10:12), Gabriele Kirsten (8/6:11), Ersatzeinsätze: Michelle Wutskowsky (1/1:3), Emely Dornemann (1/0:3)