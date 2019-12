Mandy Belitz-Karsch

Niemegk/Dahnsdorf Die Dahnsdorfer Kita "Zwergenhaus" lud kürzlich zu ihrer jährlichen Theateraufführung ins Kulturhaus Niemegk ein. Erzieherin Anja Tietz hatte das bekannte deutsche Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" eigens für ihre Gruppe "Große Bärenkinder" zu einem Theaterstück umgeschrieben.

Kinder der Gruppe "Kleine Bärenkinder", begleitet von Erzieherin Edda Hähnel, haben das junge Ensemble vervollständigt. Die Rollen waren schnell verteilt, Texte und Lieder wurden in geheimer Mission erlernt, denn die Eltern durften von alldem nichts wissen. Es folgten Kostümauswahl und viele ideenreiche Bastelstunden für das Bühnenbild.

16 Mädchen und Jungen zwischen vier und sechs Jahre haben das Stück gemeinsam einstudiert und mit viel Spaß und Kreativität auf die Bühne gebracht. Das Ergebnis: Leuchtende Elternaugen, begeistertes Zuschauen und Mitfiebern – ja, auch einige Tränen des Stolzes kullerten über die Gesichter als das gemeinsam Erprobte aufgeführt wurde.

Allesamt seid ihr in eurer Rolle aufgegangen, seid textsicher gewesen und saht in euren Kostümen herzallerliebst aus. Mit eurem Theaterauftritt konntet ihr euch ausprobieren, euch entdecken und sehen, was alles in euch steckt und all dies vertraut in eurer Gruppe erleben. Ihr habt erfahren, wie ihr auf Andere wirkt und vielleicht auch wie ihr wirken möchtet. Mit viel Hingabe und Freude habt ihr das märchenhaft gespielte Stück mit musikalischen und tänzerischen Einlagen bereichert.

Wir Eltern und euer Publikum sagen Danke – ihr habt unsere Herzen berührt und das freut uns sehr. Unser Dank gilt Sandy Boldts Team der Kita "Zwergenhaus" samt unseres Hausmeisters Detlef für den Kulissenbau, unserer Musikschullehrerin Marion für die Unterstützung, Andrea für die gelungenen Näharbeiten, David für die Bedienung der Licht- und Tontechnik sowie Christian Pietrucha, der unseren Kindern im Kulturhaus Niemegk Raum gab, sich auf der Bühne auszuprobieren, um auf diese Weise eigenes Potenzial zu entfalten, selbstbewusst zu werden, Konzentration, Wahrnehmung und sprachlichen Ausdruck zu üben sowie Teamplay und Toleranz zu leben. Großartig!

