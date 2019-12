Dietmar Puttins

Wiesenau (MOZ) Entspannt feierten am Sonnabend Dorfbewohner eine Geburtstag-Party im Wiesenauer "Garten­snack" an der Hauptstraße – darunter Feuerwehrleute und Rettungssanitäter –, als es keine 20 Meter entfernt zum Unglück kommt: Schwerer Verkehrsunfall. Sie eilen hinaus, leisten Erste Hilfe. Im Nachhinein erweist sich: Einige der Ersthelfer hatten selbst einen Schutzengel. Nur Minuten zuvor standen und liefen sie dort, wo der Pkw verunglückte.

Rückblende: Gegen 20 Uhr fährt der Polizei zufolge ein 26-Jähriger, dem später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden muss, auf der alten B 112 aus Richtung Ziltendorf kommend in den Ort ein. Mit dabei in seinem VW Passat: zwei Hunde. Der Mann verliert die Kontrolle über sein Auto, überfährt rechts Bordsteine, schleudert links über die Fahrbahn. Der Pkw durchbricht den Zaun des Vorgartens am Haus Hauptstraße 63. Die Aufprallenergie ist so hoch, dass fünf dicke Blaufichten den Pkw zurück gegen einen abgestellten, nagelneuen Mercedes Benz Vito werfen. Erst jetzt bleibt der Unfallwagen auf der Seite, vor dem Gartentor, liegen. Der Fahrer klettert aus dem zerstörten Dach­fenster. Seine Hunde rennen in Richtung Ziltendorf weg.

Glück im Unglück

"Dass hier keiner um die Zeit draußen war, ist eine Fügung gewesen", sagt gestern Thomas Felkel. Der 35-Jährige, der als Elektroniker für Betriebstechnik im EKO arbeitet, steht in seinem verwüsteten Vorgarten. Er hatte Glück im Unglück. Als stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Wiesenau kann er das beurteilen. "Ich bin mit meinem Sohn und meinem Schwiegervater zehn Minuten vorher aus dem Gartentor getreten und zur Gaststätte gegangen. Wenn man, wie wir, gesehen hat, wo das Auto lag und die zerstörten massiven Steinpfosten sieht, kann man schon froh sein, dass niemandem etwas passiert ist." Das dürfte auch Patrick Urbicht, Ortswehrführer der FF Wiesenau und einer der zwei stellvertretenden Amtswehrführer, so sehen. Er war kurz zuvor aus dem Vito gestiegen, um im Restaurant etwas abzuholen. Und eigentlich geht auch der Gastwirt um diese Zeit hier mit seinem Hund Gassi.

Einsatz dauerte bis 22.30 Uhr

Zwei lädierte Straßenlaternen und ein Verkehrszeichen, ein ramponierter Telekom-Kasten, ein völlig zerstörtes Zaun-Fundament samt Betonpfosten und zwei demolierte Autos: Der Schaden liegt weit im fünfstelligen Euro-Bereich. Im Einsatz waren die FF Wiesenau, FF Groß Lindow und FF Brieskow-Finkenheerd. Der Rettungswagen kam aus Eisenhüttenstadt. Der Einsatz dauerte bis etwa 22.30 Uhr.

Noch am Sonntag fällte Thomas Felkel seine Blaufichten aus Sicherheitsgründen, am Montagmorgen stand er mit Telekom-Mitarbeitern zusammen. Sie setzten das beschädigte Multifunktionsgehäuse für Telefon und Internet provisorisch instand. Der Verteilerkasten, funktioniert, wird aber ersetzt.